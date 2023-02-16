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    • 16.02.2023 02:52
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    • 16.02.2023 12:10
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    TÜRKİYE TEK YÜREK kampanyası ORTAK YAYINI kim ne kadar bağış yaptı? MİLYAR MİLYAR bağış yağıyor! Tek Yürek Türkiye TOPLAM BAĞIŞ MİKTARI ne kadar?

    Türkiye Tek Yürek kampanyası bağış miktarı merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin yıkıcı etkisi 10 ilde hissedildi. Ardından yurtiçinden ve yurtdışından yardımlar akın akın gelmeye başladı. 15 Şubat akşamı ise Türkiye Tek Yürek kampanyası ortak yayını televizyon kanallarına yansıdı. Türkiye Tek Yürek kampanyası deprem yardım gecesi hakkında meraklı arayış başladı. Peki, Türkiye Tek Yürek kampanyası kim ne kadar bağış yaptı? Türkiye Tek Yürek toplam bağış miktarı ne akdar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Türkiye Tek Yürek kim ne kadar bağış yaptı?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli deprem Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da derinden hissedildi. 10 il için büyük seferberlik başladı. Türkiye Tek Yürek Kampanyası yardım gecesi ekranda yer aldı.

    TEK YÜREK TÜRKİYE TOPLAM BAĞIŞ

    115 MİLYAR 146 MİLYON 528 BİN TL

    TÜRKİYE TEK YÜREK BAĞIŞ KAMPANYASI ORTAK YAYIN KİM NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

    Zirve Holding ve Turkuvaz Medya Grubu 700 milyon TL bağışladı.

    Türk Telekom 2 milyar TL bağışta bulundu.

    Tavuk Dünyası: 3 milyon TL

    Medipol Başakşehir Futbol Kulübü: 2 milyon TL

    Dünya Ticaret Merkezi: 2 milyon TL

    Müge Anlı Borsa İstanbul tarafından 2 milyar destek yapıldığını açıkladı.

    Cengiz Holding tarafından 3 milyar TL bağışlandı.

    Emre Konuk: 1 milyon TL

    Bonna Porselen: 1 milyon TL_

    Kenan Kıran: 1 milyon TL

    Ahmet Çoban 1 milyon TL

    Tansu Çiller: 1 milyon TL

        Başkan Erdoğan ise Kabine Toplantısında "135 milyon 589 bin liralık yardım topladık. Bu yükün altından kalkacağız " dedi.

        Nihat Hatipoğlu 200 bin TL bağışladı.

        Türkiye Sigorta 2 milyar TL bağışta bulundu.

        Rtük Başkanı Ebubekir Şahin 200 bin TL bağışladı.

        Ahlatçı Holding100 milyon TL

        Zorlu Holding 30 milyon TL

        Bilkent Okulları 1 milyon TL

        Hak İş 10 milyon TL

        Memur Sen 10 milyon TL

        Filli Boya 10 milyon TL

            Halkbank 7 milyar TL

            Dap yapı toplam 10 milyon TL

            Ziraat Bankası 20 milyar TL

            Vakıfbank 12 milyon TL

            Kemal Kılıçdaroğlu 1 maaşını bağışladı.

            Merkez Bankası 30 milyar TL

            ETİ 10 milyon TL

            TBMM Başkanı Mustafa Şentop 4 aylık maaşını bağışladı.

            Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kendisi ve eşi Zeynep Hanım adına birer maaşını bağışladı.

            Doğuş Holding 1 Milyar TL,

            Maher Holding Sigorta 3 Milyon TL,

                Altur Turizm toplamda 7 Milyon TL,

                Medgün Grup 10 Milyon TL,

                Mustafa Aktaş 5 Milyon TL

                Mimar Erol Tabanca ve Rana Tabanca 2 Milyon TL,

                GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz 2 Milyon TL,

                Tefaş 1 Milyon TL,

                Tavuk Dünyası 2 Milyon TL ve kardeş şiketleri adına 1 Milyon TL daha,

                MESA Holding 13 Milyon TL,

                Tansu Çiller 1 Milyon TL,

                Acun Ilıcalı 5 Milyon TL,

                Medine Kıymetli Madenler 2 Milyon TL,

                Ömer Sarıalioğlu 1 Milyon TL,

                Usta İnşaat 1 Milyon TL;

                Özbek İnşaat 1 Milyon TL,

                Yeşilyurt Çelik 3 Milyon TL,

                Zinkan Metal 2 Milyon TL,

                Fettah Tamince 120 Milyon TL,

                Neşet Koçkar 50 Milyon TL,

                Diler Grup 1 Milyon 350 Bin TL,

                Levent Kılınç 1 Milyon TL,

                Ankar Gücü 10 Milyon TL,

                Karaman Klüp 3 Milyon,

                Nihat Zeybekçi 3 Milyon TL,

                TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi şahsi olarak 1 Milyon TL,

                Medipol Park Başakşehir Spor Kulubü Başkanı Göksel Gümüşdağ 2 Milyon TL,

                Nadir Metal 20 Milyon TL, Gündüz Kaptanoğlu 7,5 Milyon TL,

                Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç Ailesi adına 1 Milyon TL ile en yüksek bağışı yapan kurumlar/isimler arasında yer aldı.

                Türk Hava Yolları: 2 milyar TL

                Mikail Yusifov 3 milyon 500 bin TL

                O Ses Çiğ Köfte Grup: 3 milyon 500 bin TL

                Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Koruma Görevlileri: 3 milyon 300 bin TL

                Türkiye Ermenileri Patrikliği: 3 Milyon TL

                Maher Holding Sigorta Grubu: 3 milyon TL

                - Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi aralarında topladığı 3 milyon 300 bin TL'yi bağışladı.

                - İstanbul Emniyet Müdürlüğü 5 milyon TL

                - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 1 maaşını bağışladı.

                - Edin Visca: 100 bin Euro

                - Gizia: 2 milyon 410 bin TL

                - Tekdağ Ailesi; merhum Adnan Tekdağ ve merhume Emine Tekdağ adına: 2 milyon TL

                - Ahmet Fuat Türkmen 10 milyon TL bağışladı.

                - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 1 milyon lira bağışladı.

                - Oğuzhan Uğur 500 bin TL

                - Suat Kılıç: 1 milyon TL

                - Bambi Yatak: 1 milyon TL

                - Hamza Dürgen: 650 bin TL

                - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1 maaşını bağışladı

                - Dünya Ahıska Türkleri Başkanı 1 milyon dolar

                - Ebru Gündeş: 1 milyon TL

                - Papillon Reklam Ajansı: 1 milyon TL

                - Saffet Akkoyun 1 milyon TL

                Demirkırgız International Bankası: 1 milyon TL

                İttifak Holding: 1 milyon TL

                Medipol Başakşehir Futbol Kulübü: 2 milyon TL

                Dünya Ticaret Merkezi: 2 milyon TL

                MGCM Yatırım: 2 milyon TL

                İsmail Berhan: 2 milyon TL

                Kalyon Holding: 950 milyon TL

                14. Dönem Polis Meslek Yüksek Okulu Mezunları: 140 bin TL

                13. Dönem Polis Meslek Yüksek Okulu Mezunları: 113 bin TL

                Zuhal Topal: 100 bin TL

                    Mualla Er: 100 bin TL

                    Zirve Holding Turkuaz Medya Grubu: 700 milyon TL

                    Doğuş Holding 500 milyon TL

                    Haluk Levent: 500 bin TL

                    Dönerci Celal Usta: 500 bin TL

                    Fatsa Belediyesi: 300 bin TL

                    Diyanet İşleri Başkanlığı: 310 milyon

                    Cihan Kamer: 300 milyon TL

                    Arnavukluk Vatandaşları: 1 milyon Euro

                    Artaş Grubu: 20 milyon TL

                    Torunlar GYO: 20 milyon TL

                    Halil İbrahim Demirhan 60 milyon TL

                    Şenol Mutlu: 2 milyon TL

                    Polat Yağcı: 2 milyon TL

                    Melike Alpay Özmen: 1 milyon 500 bin TL

                    Yusuf Çetin (Süryani Cemaati Ruhani Lideri): 1 milyon 250 bin TL

                    LC Waikiki: 200 milyon TL

                    Rixos Hotels Yönetim Kurulu ve Sembol İnşaat: 120 milyon TL

                    Avrupa Müzik: 500 bin TL

                    Saral Tekstil: 500 bin TL

                    Ataşehir Golf Kulübü: 500 bin TL

                    Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, 1 milyar TL bağışta bulunulacağını duyurdu.

                    MÜSİAD: 10 milyon TL

                    Metgün İnşaat: 15 milyon TL

                    Selim İnşaat: 10 milyon TL

                    TÜRKSAT Yönetim Kurulu'ndan 60 milyon TL

                    Çelikler Holding, #TürkiyeTekYürek kampanyasına 150 milyon TL bağışta bulundu.

                    ASKON'dan 5 milyon TL
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                    Haberler Televizyon TÜRKİYE TEK YÜREK kampanyası ORTAK YAYINI kim ne kadar bağış yaptı? MİLYAR MİLYAR bağış yağıyor! Tek Yürek Türkiye TOPLAM BAĞIŞ MİKTARI ne kadar?
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