TÜRKİYE TEK YÜREK kampanyası ORTAK YAYINI kim ne kadar bağış yaptı? MİLYAR MİLYAR bağış yağıyor! Tek Yürek Türkiye TOPLAM BAĞIŞ MİKTARI ne kadar?

Neşet Koçkar 50 Milyon TL,

Diler Grup 1 Milyon 350 Bin TL,

Levent Kılınç 1 Milyon TL,

Ankar Gücü 10 Milyon TL,

Karaman Klüp 3 Milyon,

Nihat Zeybekçi 3 Milyon TL,

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi şahsi olarak 1 Milyon TL,

Medipol Park Başakşehir Spor Kulubü Başkanı Göksel Gümüşdağ 2 Milyon TL,

Nadir Metal 20 Milyon TL, Gündüz Kaptanoğlu 7,5 Milyon TL,

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç Ailesi adına 1 Milyon TL ile en yüksek bağışı yapan kurumlar/isimler arasında yer aldı.

Türk Hava Yolları: 2 milyar TL

Mikail Yusifov 3 milyon 500 bin TL

O Ses Çiğ Köfte Grup: 3 milyon 500 bin TL

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Koruma Görevlileri: 3 milyon 300 bin TL

Türkiye Ermenileri Patrikliği: 3 Milyon TL

Maher Holding Sigorta Grubu: 3 milyon TL

- Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi aralarında topladığı 3 milyon 300 bin TL'yi bağışladı.

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü 5 milyon TL

- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 1 maaşını bağışladı.

- Edin Visca: 100 bin Euro

- Gizia: 2 milyon 410 bin TL

- Tekdağ Ailesi; merhum Adnan Tekdağ ve merhume Emine Tekdağ adına: 2 milyon TL

- Ahmet Fuat Türkmen 10 milyon TL bağışladı.

- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 1 milyon lira bağışladı.

- Oğuzhan Uğur 500 bin TL

- Suat Kılıç: 1 milyon TL

- Bambi Yatak: 1 milyon TL

- Hamza Dürgen: 650 bin TL

- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1 maaşını bağışladı

- Dünya Ahıska Türkleri Başkanı 1 milyon dolar

- Ebru Gündeş: 1 milyon TL

- Papillon Reklam Ajansı: 1 milyon TL

- Saffet Akkoyun 1 milyon TL

Demirkırgız International Bankası: 1 milyon TL

İttifak Holding: 1 milyon TL

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü: 2 milyon TL

Dünya Ticaret Merkezi: 2 milyon TL

MGCM Yatırım: 2 milyon TL

İsmail Berhan: 2 milyon TL

Kalyon Holding: 950 milyon TL

14. Dönem Polis Meslek Yüksek Okulu Mezunları: 140 bin TL

13. Dönem Polis Meslek Yüksek Okulu Mezunları: 113 bin TL

Zuhal Topal: 100 bin TL