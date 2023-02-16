TÜRKİYE TEK YÜREK kampanyası ORTAK YAYINI kim ne kadar bağış yaptı? MİLYAR MİLYAR bağış yağıyor! Tek Yürek Türkiye TOPLAM BAĞIŞ MİKTARI ne kadar?

Neşet Koçkar 50 Milyon TL,
Diler Grup 1 Milyon 350 Bin TL,
Levent Kılınç 1 Milyon TL,
Ankar Gücü 10 Milyon TL,
Karaman Klüp 3 Milyon,
Nihat Zeybekçi 3 Milyon TL,
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi şahsi olarak 1 Milyon TL,
Medipol Park Başakşehir Spor Kulubü Başkanı Göksel Gümüşdağ 2 Milyon TL,
Nadir Metal 20 Milyon TL, Gündüz Kaptanoğlu 7,5 Milyon TL,
Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç Ailesi adına 1 Milyon TL ile en yüksek bağışı yapan kurumlar/isimler arasında yer aldı.
Türk Hava Yolları: 2 milyar TL
Mikail Yusifov 3 milyon 500 bin TL
O Ses Çiğ Köfte Grup: 3 milyon 500 bin TL
Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Koruma Görevlileri: 3 milyon 300 bin TL
Türkiye Ermenileri Patrikliği: 3 Milyon TL
Maher Holding Sigorta Grubu: 3 milyon TL
- Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi aralarında topladığı 3 milyon 300 bin TL'yi bağışladı.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü 5 milyon TL
- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 1 maaşını bağışladı.
- Edin Visca: 100 bin Euro
- Gizia: 2 milyon 410 bin TL
- Tekdağ Ailesi; merhum Adnan Tekdağ ve merhume Emine Tekdağ adına: 2 milyon TL
- Ahmet Fuat Türkmen 10 milyon TL bağışladı.
- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 1 milyon lira bağışladı.
- Oğuzhan Uğur 500 bin TL
- Suat Kılıç: 1 milyon TL
- Bambi Yatak: 1 milyon TL
- Hamza Dürgen: 650 bin TL
- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1 maaşını bağışladı
- Dünya Ahıska Türkleri Başkanı 1 milyon dolar
- Ebru Gündeş: 1 milyon TL
- Papillon Reklam Ajansı: 1 milyon TL
- Saffet Akkoyun 1 milyon TL
Demirkırgız International Bankası: 1 milyon TL
İttifak Holding: 1 milyon TL
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü: 2 milyon TL
Dünya Ticaret Merkezi: 2 milyon TL
MGCM Yatırım: 2 milyon TL
İsmail Berhan: 2 milyon TL
Kalyon Holding: 950 milyon TL
14. Dönem Polis Meslek Yüksek Okulu Mezunları: 140 bin TL
13. Dönem Polis Meslek Yüksek Okulu Mezunları: 113 bin TL
Zuhal Topal: 100 bin TL