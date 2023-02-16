Duyan kulaklarına inanamadı! Atasay Cihan Kamer'den olay bağış! Cihan Kamer kimdir, kaç yaşında? Cihan Kamer serveti...

Cihan Kamer, Çiğdem Kamer ile evlidir. Atasay Kamer (d.1987) adında bir oğlu ve Simay Kamer adında bir kızı vardır. 2015 yılında Kızı ve Simay Kamer, Ahmet Uras ile evlendi. Çiftin nikâhını İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıyarken, gelinin nikâh şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, damadın nikâh şahitliğini iş adamı Mehmet Ali Aydınlar yaptı.

2015 Ocak ayı itibariyle Atasay Mücevherat CEO'su olarak görevini oğlu Atasay Kamer'e devretmiştir.

Kamer, aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanıdır. Cihan Kamer, 2013 yılında açılan Boğaz'da Kuruçeşme'de "HUQQA" adlı Restoran ve 'Steak House' konseptiyle hizmet veren The Market'in de sahibidir.