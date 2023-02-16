Duyan kulaklarına inanamadı! Atasay Cihan Kamer'den olay bağış! Cihan Kamer kimdir, kaç yaşında? Cihan Kamer serveti...

Cihan Kamer kimdir sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İş insanı Cihan Kamer Türkiye 'TEK YÜREK' ortak yayına katılarak bağışta bulundu. Yapılan bağışı duyanlar ise kulaklarına inanamadı. En sık aratılanlar arasında Cihan Kamer kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Cihan Kamer kimdir? Cihan Kamer kaç yaşında? Cihan Kamer serveti ne kadar? İşte detaylar...
CİHAN KAMER NE KADAR BAĞIŞLADI?
Cihan Kamer ortak yayına telefonla bağlanarak 300 milyon TL bağışladığını açıkladı. Bu bağışın ardından Cihan Kamer'in kim olduğu merak konusu oldu.
CİHAN KAMER KİMDİR?
Kamer, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Denizli Çivril kökenlidir. Babası Atasay Kamer (d.1941) 1989 yılında kurulan Atasay kuyumculuğun kurucusudur. Atasay kuyumculuğun Genel Müdürlüğünü ve aynı zamanda da İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği Başkanlığını yaptı.
Cihan Kamer babası Atasay Kamer adına Denizli'nin Çivril ilçesinde Pamukkale üniversitesine bağlı Atasay Kamer meslek yüksek okulunu yaptırmıştır.
Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlıkları ile tanınan Atasay'lar Rize'de yaptırdıkları bir sağlık merkezine Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın adını vermişlerdir.