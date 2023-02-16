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    • Televizyon
    • 16.02.2023 08:22
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    • 16.02.2023 08:22
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    Duyan kulaklarına inanamadı! Atasay Cihan Kamer'den olay bağış! Cihan Kamer kimdir, kaç yaşında? Cihan Kamer serveti...

    Cihan Kamer ortak yayına telefonla bağlanarak 300 milyon TL bağışladığını açıkladı.Peki, Cihan Kamer kimdir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Atasay Cihan Kamer’den olay bağış!

    Cihan Kamer kimdir sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İş insanı Cihan Kamer Türkiye 'TEK YÜREK' ortak yayına katılarak bağışta bulundu. Yapılan bağışı duyanlar ise kulaklarına inanamadı. En sık aratılanlar arasında Cihan Kamer kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Cihan Kamer kimdir? Cihan Kamer kaç yaşında? Cihan Kamer serveti ne kadar? İşte detaylar...

    CİHAN KAMER NE KADAR BAĞIŞLADI?

    Cihan Kamer ortak yayına telefonla bağlanarak 300 milyon TL bağışladığını açıkladı. Bu bağışın ardından Cihan Kamer'in kim olduğu merak konusu oldu.

    CİHAN KAMER KİMDİR?

    Kamer, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Denizli Çivril kökenlidir. Babası Atasay Kamer (d.1941) 1989 yılında kurulan Atasay kuyumculuğun kurucusudur. Atasay kuyumculuğun Genel Müdürlüğünü ve aynı zamanda da İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği Başkanlığını yaptı.

    Cihan Kamer babası Atasay Kamer adına Denizli'nin Çivril ilçesinde Pamukkale üniversitesine bağlı Atasay Kamer meslek yüksek okulunu yaptırmıştır.

    Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlıkları ile tanınan Atasay'lar Rize'de yaptırdıkları bir sağlık merkezine Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın adını vermişlerdir.

        Cihan Kamer, Çiğdem Kamer ile evlidir. Atasay Kamer (d.1987) adında bir oğlu ve Simay Kamer adında bir kızı vardır. 2015 yılında Kızı ve Simay Kamer, Ahmet Uras ile evlendi. Çiftin nikâhını İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıyarken, gelinin nikâh şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, damadın nikâh şahitliğini iş adamı Mehmet Ali Aydınlar yaptı.

        2015 Ocak ayı itibariyle Atasay Mücevherat CEO'su olarak görevini oğlu Atasay Kamer'e devretmiştir.

        Kamer, aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanıdır. Cihan Kamer, 2013 yılında açılan Boğaz'da Kuruçeşme'de "HUQQA" adlı Restoran ve 'Steak House' konseptiyle hizmet veren The Market'in de sahibidir.

        ATASAY AİLESİ NERELİ?

        Atasay Kamer Kimdir? 1943 Çivril–Denizli'de dünyaya gelen Atasay Kamer'in babası Hacı Mustafa Efendi Çivril'in ilk sarraflarındandır. Babasının yanında mesleğine ilk adımını atan Kamer, kuyumculuk eğitimini Anadolu'nun her kasabasındaki sarrafları ziyaret edip ticari bilgi ve tecrübesini arttırarak geçirdi.
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        Haberler Televizyon Duyan kulaklarına inanamadı! Atasay Cihan Kamer'den olay bağış! Cihan Kamer kimdir, kaç yaşında? Cihan Kamer serveti...
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