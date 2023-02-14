Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yok mu? 14 Şubat ATV yayın akışı! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tatavlalı'nın, Mişon'u kullanarak yaptığı bombalı saldırı yüzünden Cezayir ve yakınları büyük tehlike altındadır. Cezayir sevdiklerini saldırıdan korumaya çalışırken o anda hiç beklemediği biri ona yardıma gelir. Saldırının sonucunda Tatavlalı, Cezayir'e şaşırtıcı bir teklif yapar. Cezayir, Tatavlalı'dan intikam almaya çalışırken Tatavlalı da Cezayir'in hayatına sızmaya çalışır ve savunmasız bir anında Cezayir'i sevdikleriyle zorlu bir sınava tabi tutar.