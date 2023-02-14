Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yok mu? 14 Şubat ATV yayın akışı! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi bu akşam TV yayın akışında görülmüyor. Dizin geçtiğimiz hafta da yayınlanmamıştı. Dizi severlerin gözü bugünkü ATV yayın akışında. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine dair detaylar haberimizde...
BEN BU CIHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM YOK MU?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yayınlanmayacak. ATV'de bu akşam Deprem Özel Ortak Yayını ekranlara gelecek.
14 ŞUBAT 2023 ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Deprem Özel Ortak Yayını
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Deprem Özel Ortak Yayını
19:00 ATV Ana Haber
20:00 A Haber Deprem Özel