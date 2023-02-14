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    • Televizyon
    • 14.02.2023 18:39
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    • 14.02.2023 18:39
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    Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yok mu? 14 Şubat ATV yayın akışı! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam her hafta Salı günü izleyicisiyle buluşuyor. Ancak geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem dolayısıyla yapım şirketleri dizi çekimlerine ara vermişti. Diziler de 1 hafta yayınlanmamıştı. Gözler bu haftaya çevrildi. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte ATV 14 Şubat 2023 yayın akışı!

    BEN BU CIHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM YOK MU?

    ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi bu akşam TV yayın akışında görülmüyor. Dizin geçtiğimiz hafta da yayınlanmamıştı. Dizi severlerin gözü bugünkü ATV yayın akışında. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yok mu? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine dair detaylar haberimizde...

    BEN BU CIHANA SIĞMAZAM BU AKŞAM YOK MU?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yayınlanmayacak. ATV'de bu akşam Deprem Özel Ortak Yayını ekranlara gelecek.

    14 ŞUBAT 2023 ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Deprem Özel Ortak Yayını
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Deprem Özel Ortak Yayını
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 A Haber Deprem Özel

        BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Tatavlalı'nın, Mişon'u kullanarak yaptığı bombalı saldırı yüzünden Cezayir ve yakınları büyük tehlike altındadır. Cezayir sevdiklerini saldırıdan korumaya çalışırken o anda hiç beklemediği biri ona yardıma gelir. Saldırının sonucunda Tatavlalı, Cezayir'e şaşırtıcı bir teklif yapar. Cezayir, Tatavlalı'dan intikam almaya çalışırken Tatavlalı da Cezayir'in hayatına sızmaya çalışır ve savunmasız bir anında Cezayir'i sevdikleriyle zorlu bir sınava tabi tutar.

        Bombalı saldırı sırasında Firuze ve Cezayir arasındaki gerilim yerini şefkate bırakır. Leyla, Cezayir ve Firuze arasındaki bu anı görmek zorunda kalır ve içine ateş düşer. Gülendam'ın Firuze'yle ilgili ettiği şaibeli söylemler Leyla'yı Firuze hakkında bilgi edinmek için harekete geçirir.

        Gülendam yemeğe davet ettiği sürpriz misafiriyle herkesi şaşırtır. Cezayir bu sürpriz misafirle karşılaşınca ortam gerilir.
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