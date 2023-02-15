Türkiye Tek Yürek bağış yayını kaçta bitiyor? ATV, FOX, STAR, TV8 ORTAK YAYIN ne zaman, saat kaçta bitecek? Deprem bağış yayını ne zaman bitecek?

Türkiye Tek Yürek bağış yayını hakkında detaylar merak ediliyor. Depremzedeler için düzenlenen Türkiye Tek Yürek ortak yayını saat 20.00'da başladı. Peki, Türkiye Tek Yürek yayını kaçta bitiyor? İşte merak edilenler..
ORTAK YAYIN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?
Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara geliyor.
Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oluyor.