Türkiye Tek Yürek bağış yayını kaçta bitiyor? ATV, FOX, STAR, TV8 ORTAK YAYIN ne zaman, saat kaçta bitecek? Deprem bağış yayını ne zaman bitecek?

Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak. Ortak yayının ne zaman biteceği ile ilgili henüz bir duyuru yapılmadı.