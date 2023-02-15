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Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 16.02.2023 02:08
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    • 16.02.2023 02:09
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    Türkiye Tek Yürek bağış yayını kaçta bitiyor? ATV, FOX, STAR, TV8 ORTAK YAYIN ne zaman, saat kaçta bitecek? Deprem bağış yayını ne zaman bitecek?

    Türkiye Tek Yürek bağış yayını kaçta bitiyor sorusu en sık aratılanlar arasında yer aldı. Depremzedeler için ortak yayın devam ediyor. Milyonlarca insanın yardım etmek için iletişime geçmeye çalıştığı Ortak yayının bitiş saati hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, deprem bağış yayını ne zaman saat kaçta bitecek? Ortak yayın ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Türkiye Tek Yürek bağış yayını kaçta bitiyor?

    Türkiye Tek Yürek bağış yayını hakkında detaylar merak ediliyor. Depremzedeler için düzenlenen Türkiye Tek Yürek ortak yayını saat 20.00'da başladı. Peki, Türkiye Tek Yürek yayını kaçta bitiyor? İşte merak edilenler..

    ORTAK YAYIN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

    Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara geliyor.

    Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oluyor.

        Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak. Ortak yayının ne zaman biteceği ile ilgili henüz bir duyuru yapılmadı.

        SAAT 03.00'DA BİTMESİ BEKLENİYOR

        15 Şubat Çarşamba akşamı 20.00'da başlayan Türkiye Tek Yürek programının saat 03.00 civarında bitmesi bekleniyor.
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        Haberler Televizyon Türkiye Tek Yürek bağış yayını kaçta bitiyor? ATV, FOX, STAR, TV8 ORTAK YAYIN ne zaman, saat kaçta bitecek? Deprem bağış yayını ne zaman bitecek?
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