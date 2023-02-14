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    • Televizyon
    • 14.02.2023 18:23
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    • 14.02.2023 18:25
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    Üç Kız Kardeş bu akşam yok mu? 14 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı! Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    Üç Kız Kardeş bu akşam var mı, yok mu merak ediliyor. Bu kapsamda 14 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı araştırılıyor. Peki Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

    Üç Kız Kardeş bu akşam yok mu?

    Kahramanmaraş depremi nedeniye 1 hafta dizilere ara verilmişti. Bu haftaki TV yayın akışı gündeme geldi. Peki diziler ne zaman başlayacak? Üç Kız Kardeş bu akşam yok mu? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 14 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı.

    ÜÇ KIZ KARDEŞ BU AKŞAM YOK MU?

    14 Şubat 2023 Kanal D yayın akışında Üç Kız Kardeş dizisi yer almıyor. Deprem nedeniyle Deprem Özel programı yayınlanacak.

    14 ŞUBAT 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

    KANAL D YAYIN AKIŞI
    11:00 Son Durum
    13:00 6 Şubat Depremi
    14:00 Deprem Özel
    18:00 En Büyük Afet
    19:00 Kanal D Ana Haber
    20:00 Akıl Çemberi Deprem Özel
    01:00 Deprem Bölgesinde Gece
    05:00 Deprem Bölgesinde Sabah

        ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ BU AKŞAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Dizinin önümüzdeki hafta 21 Şubat tarihinde saat 20: 00'da ekrana gelmesi bekleniyor.

        ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

        Somer, Türkan'ın Sevilay'la ilgili gerçeği bilerek sakladığını düşünerek, öfkeyle telafisi olmayan sözler söyler. Türkan, kendisini savunmaya çalışsa da Somer için büyük hayal kırıklığı yaşanır. İkili arasında güven bağları tamamen kopma noktasına gelir. Nesrin, Mustafa ve Sevilay'la yüzleşmek için evlerine gider. O sırada Türkan'la karşılaşınca Nesrin'in tepkisi sert olur. Türkan, annesinin sözlerine karşı kendisini savunmak istese de Nesrin dinlemez. Türkan, Sevilay'la ortaklığını devam ettirdiği için herkesten darbe alır.

        Rüçhan, son olanları konuşmak için Nesrin'e gider. Somer'in Sevilay'ın Mustafa'nın annesi olduğunu öğrendiğini Nesrin'e söyleyen Rüçhan, Türkan'ı kötülemekten de geri kalmaz. Ancak Mesut sayesindeki bir gelişmeyle, Rüçhan ve Nesrin'in ilişkisi sürprizlere gebe kalır. Rüçhan ve Nesrin, rolleri değiştirince olanlar olur.

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        Haberler Televizyon Üç Kız Kardeş bu akşam yok mu? 14 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı! Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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