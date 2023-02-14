Üç Kız Kardeş bu akşam yok mu? 14 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı! Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ BU AKŞAM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dizinin önümüzdeki hafta 21 Şubat tarihinde saat 20: 00'da ekrana gelmesi bekleniyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Somer, Türkan'ın Sevilay'la ilgili gerçeği bilerek sakladığını düşünerek, öfkeyle telafisi olmayan sözler söyler. Türkan, kendisini savunmaya çalışsa da Somer için büyük hayal kırıklığı yaşanır. İkili arasında güven bağları tamamen kopma noktasına gelir. Nesrin, Mustafa ve Sevilay'la yüzleşmek için evlerine gider. O sırada Türkan'la karşılaşınca Nesrin'in tepkisi sert olur. Türkan, annesinin sözlerine karşı kendisini savunmak istese de Nesrin dinlemez. Türkan, Sevilay'la ortaklığını devam ettirdiği için herkesten darbe alır.