Üç Kız Kardeş bu akşam yok mu? 14 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı! Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Kahramanmaraş depremi nedeniye 1 hafta dizilere ara verilmişti. Bu haftaki TV yayın akışı gündeme geldi. Peki diziler ne zaman başlayacak? Üç Kız Kardeş bu akşam yok mu? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 14 Şubat 2023 Kanal D yayın akışı.
ÜÇ KIZ KARDEŞ BU AKŞAM YOK MU?
14 Şubat 2023 Kanal D yayın akışında Üç Kız Kardeş dizisi yer almıyor. Deprem nedeniyle Deprem Özel programı yayınlanacak.
14 ŞUBAT 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
11:00 Son Durum
13:00 6 Şubat Depremi
14:00 Deprem Özel
18:00 En Büyük Afet
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Akıl Çemberi Deprem Özel
01:00 Deprem Bölgesinde Gece
05:00 Deprem Bölgesinde Sabah