Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 21. bölüm tarihi ve fragmanı... YALI ÇAPKINI BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

Her Cuma Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi bu hafta var mı yok mu merakla araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin yeni böülm tarihi gündeme geldi. Dizinin sevenleri ''Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Yalı Çapkını bu hafta yok mu? '' sorularını internet arama motorlarında sorguluyor. İşte detaylar...
YALI ÇAPKINI BU HAFTA VAR MI, YOK MU?
Yalı Çapkını haftalık Star TV yayın akışında yer almıyor. Cuma günü saat 20:00'Da NTV - Star TV Ortak Yayını Star TV ekranlarında olacak.
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yalı Çapkını dizisinin 21. bölümü için henüz net bir tarih bulunmuyor. Konuya ilişkin bir gelişme olduğu taktirde haberimizde yer verilecektir.