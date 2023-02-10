Kızılcık Şerbeti bu akşam yok mu neden yok? 10 Şubat 2023 Show TV yayın akışı! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

KIZILCIK ŞERBETI BU AKŞAM YOK MU NEDEN YOK?

Kızılcık Şerbeti dahil bir çok dizi bu hafta deprem dolayısıyla yayınlanmayacak.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dizilerin yeni bölümlerinin milli yas sürecinin bitmesiyle birlikte bir hafta sonra yayınlanması bekleniyor. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.