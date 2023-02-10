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    • Televizyon
    • 10.02.2023 15:02
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    • 10.02.2023 15:03
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    Kızılcık Şerbeti bu akşam yok mu neden yok? 10 Şubat 2023 Show TV yayın akışı! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    Kızılcık Şerbeti dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 10 ilde ağır yıkım meydana geldi. Türkiye'yi yasa boğan olayla birlikte bir çok dizi de ekranlara geçici süre ara verdi. Peki bu diziler arasında Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 10 Şubat 2023 Show TV yayın akışı...

    KIZILCIK ŞERBETI BU AKŞAM YOK MU NEDEN YOK?

    Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 16. bölümü ile ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Yaşanan depremin ardından birçok yapım şirketi dizi çekimlerini durdurma kararı aldı. Peki Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    KIZILCIK ŞERBETI BU AKŞAM YOK MU NEDEN YOK?

    Kızılcık Şerbeti dahil bir çok dizi bu hafta deprem dolayısıyla yayınlanmayacak.

    KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Dizilerin yeni bölümlerinin milli yas sürecinin bitmesiyle birlikte bir hafta sonra yayınlanması bekleniyor. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    10 ŞUBAT 2023 SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aziz
    08:00 Bu Sabah
    12:00 Show Ana Haber (Deprem Özel)
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Deprem Özel)
    18:45 Show Ana Haber
    20:30 Habertürk Ortak Yayını
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    Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti bu akşam yok mu neden yok? 10 Şubat 2023 Show TV yayın akışı! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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