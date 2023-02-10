Kızılcık Şerbeti bu akşam yok mu neden yok? 10 Şubat 2023 Show TV yayın akışı! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 16. bölümü ile ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Yaşanan depremin ardından birçok yapım şirketi dizi çekimlerini durdurma kararı aldı. Peki Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
KIZILCIK ŞERBETI BU AKŞAM YOK MU NEDEN YOK?
Kızılcık Şerbeti dahil bir çok dizi bu hafta deprem dolayısıyla yayınlanmayacak.
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Dizilerin yeni bölümlerinin milli yas sürecinin bitmesiyle birlikte bir hafta sonra yayınlanması bekleniyor. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
10 ŞUBAT 2023 SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
12:00 Show Ana Haber (Deprem Özel)
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Deprem Özel)
18:45 Show Ana Haber
20:30 Habertürk Ortak Yayını