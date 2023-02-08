Survivor 2023 bu akşam yok mu, neden yok? 8 Şubat 2023 TV8 yayın akışı! Survivor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

SURVİVOR 2023 BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından ülkede 7 gün süreyle milli yas ilan edildi. Televizyonda da dizi ve programlara ara verildi. Bu noktada Survivor yarışma programının bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.