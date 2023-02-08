Survivor 2023 bu akşam yok mu, neden yok? 8 Şubat 2023 TV8 yayın akışı! Survivor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışma programının 8 Şubat 2023 tarihli yayın akışında göremeyenler araştırmalara koyuldu. Peki Survivor 2023 bu akşam yok mu, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte sıkça araştırılan soruların yanıtları...
SURVİVOR 2023 BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından ülkede 7 gün süreyle milli yas ilan edildi. Televizyonda da dizi ve programlara ara verildi. Bu noktada Survivor yarışma programının bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.
TV8 8 Şubat 2023 yayın akışında sadece saat 07:00'da Deprem Özel / TV8 - NTV Ortak Yayını yer alıyor. Survivor yeni bölüm tarihi ve saatine ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.