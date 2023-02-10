Ateş Kuşları bu akşam var mı yok mu neden yok? 10 Şubat 2023 ATV yayın akışı! Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 13 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Benal Tairi'nin üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Ateş Kuşları dizisi her hafta Cuma akşamı yayınlanıyor. Ancak bu hafta Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle bir çok yapım şirketi çekimleri durdurma kararı aldı. Peki Ateş Kuşları bu akşam var mı yok mu neden yok? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
ATEŞ KUŞLARI BU AKŞAM VAR MI YOK MU NEDEN YOK?
Ateş Kuşları dizisi ATV'nin bugünkü yayın akışında yer almıyor. Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrasında bütün televizyon kanalları deprem özel programları yapmaya başladı.
Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayınız
Öte yandan dizinin 5. bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.
10 ŞUBAT 2023 ATV YAYIN AKIŞI!
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Kuruluş Osman
03:30 Mutfak Bahane
05:30 Hercai