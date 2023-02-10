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    • Televizyon
    • 10.02.2023 15:15
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    • 10.02.2023 15:15
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    Ateş Kuşları bu akşam var mı yok mu neden yok? 10 Şubat 2023 ATV yayın akışı! Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    Ateş Kuşları bu akşam var mı yok mu neden yok sorusu araştırılmaya başlandı. ATV'nin taze dizisi Ateş Kuşları'nın 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 10 Şubat 2023 ATV yayın akışı ve Ateş Kuşları 5. bölüm fragmanı...

    ATEŞ KUŞLARI BU AKŞAM VAR MI YOK MU NEDEN YOK?

    Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 13 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Benal Tairi'nin üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Ateş Kuşları dizisi her hafta Cuma akşamı yayınlanıyor. Ancak bu hafta Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle bir çok yapım şirketi çekimleri durdurma kararı aldı. Peki Ateş Kuşları bu akşam var mı yok mu neden yok? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    ATEŞ KUŞLARI BU AKŞAM VAR MI YOK MU NEDEN YOK?

    Ateş Kuşları dizisi ATV'nin bugünkü yayın akışında yer almıyor. Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrasında bütün televizyon kanalları deprem özel programları yapmaya başladı.

    Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayınız

    Öte yandan dizinin 5. bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

    10 ŞUBAT 2023 ATV YAYIN AKIŞI!

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Ateş Kuşları
    00:20 Kuruluş Osman
    03:30 Mutfak Bahane
    05:30 Hercai

        ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

        İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)
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        Haberler Televizyon Ateş Kuşları bu akşam var mı yok mu neden yok? 10 Şubat 2023 ATV yayın akışı! Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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