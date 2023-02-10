Ateş Kuşları bu akşam var mı yok mu neden yok? 10 Şubat 2023 ATV yayın akışı! Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 13 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Benal Tairi'nin üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Ateş Kuşları dizisi her hafta Cuma akşamı yayınlanıyor. Ancak bu hafta Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle bir çok yapım şirketi çekimleri durdurma kararı aldı. Peki Ateş Kuşları bu akşam var mı yok mu neden yok? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?