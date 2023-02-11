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    • Televizyon
    • 11.02.2023 10:56
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    • 11.02.2023 10:58
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    TRT 1 kararını verdi! Gönül Dağı ekranlarda olmayacak! 11 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı! Gönül Dağı bu akşam yok mu, neden yok?

    Her Cumartesi TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi bugünkü yayın akışında yer almıyor. Peki Gönül Dağı bu akşam yok mu, neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 11 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı ve diğer detaylar...

    TRT 1 kararını verdi!

    Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Ecem Özkaya ve Hazal Çağlar'ın yer aldığı ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı hakkında flaş karar verildi. Kahramanmaraş merkezli deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülke genelinde bir haftalık ulusal yas ilan edilirken bir çok yapım da çekimlere ara verdi.

    GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Deprem nedeniyle yurt genelinde seferberlik ilan edildi. Bu noktada dizi çekimleri de durdu. Sevilen diziler bu hafta ekranlarda olmayacak. İşte TRT 1 11 Şubat 2023 yayın akışı...

    TRT 1 YAYIN AKIŞI!

    05:00 TRT Haber Ortak Yayını

    20:00 Ana Haber

    21:30 TRT Haber Ortak Yayını

    Dizilerin yeni bölümlerinin önümüzdeki hafta yayınlanmaya başlaması bekleniyor.

        Gönül Dağı 86.bölüm fragmanında Taner'in, 'Dilek biz geldik. Ben yapamadım, yerine kimseyi koyamadım. Koymayacağım da, benim için kapandı bu evlilik defteri. Neyden vazgeçmem gerekiyorsa vazgeçeceğim, ama senden vazgeçmeyeceğim!' demesi yürekleri burktu.

        Diğer taraftan gözaltına alınan Sefer'in 'Ben bütün olacaklara razıyım, ne yapayım kader böyleymiş' çıkışı izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

        Gönül Dağı son bölümde, Taner ve Yasemin'in nişanı gerçekleştikten sonra yıldırım nikahıyla evlenmeye karar verirler. Nikah saati yaklaştığında Taner, Yasemin'le ilgili bir gerçeği öğrenir.

        Öte yandan Gedelli'nin Sesi Gazetesi, halk tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Ramazan'ın evinin önüne gelen halk, Ramazan'ın dışarı çıkmasını engeller.
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        Haberler Televizyon TRT 1 kararını verdi! Gönül Dağı ekranlarda olmayacak! 11 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı! Gönül Dağı bu akşam yok mu, neden yok?
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