TRT 1 kararını verdi! Gönül Dağı ekranlarda olmayacak! 11 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı! Gönül Dağı bu akşam yok mu, neden yok?

Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Ecem Özkaya ve Hazal Çağlar'ın yer aldığı ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı hakkında flaş karar verildi. Kahramanmaraş merkezli deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülke genelinde bir haftalık ulusal yas ilan edilirken bir çok yapım da çekimlere ara verdi.
GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Deprem nedeniyle yurt genelinde seferberlik ilan edildi. Bu noktada dizi çekimleri de durdu. Sevilen diziler bu hafta ekranlarda olmayacak. İşte TRT 1 11 Şubat 2023 yayın akışı...
TRT 1 YAYIN AKIŞI!
05:00 TRT Haber Ortak Yayını
20:00 Ana Haber
21:30 TRT Haber Ortak Yayını
Dizilerin yeni bölümlerinin önümüzdeki hafta yayınlanmaya başlaması bekleniyor.