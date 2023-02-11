TRT 1 kararını verdi! Gönül Dağı ekranlarda olmayacak! 11 Şubat 2023 TRT 1 yayın akışı! Gönül Dağı bu akşam yok mu, neden yok?

Gönül Dağı 86.bölüm fragmanında Taner'in, 'Dilek biz geldik. Ben yapamadım, yerine kimseyi koyamadım. Koymayacağım da, benim için kapandı bu evlilik defteri. Neyden vazgeçmem gerekiyorsa vazgeçeceğim, ama senden vazgeçmeyeceğim!' demesi yürekleri burktu.

Diğer taraftan gözaltına alınan Sefer'in 'Ben bütün olacaklara razıyım, ne yapayım kader böyleymiş' çıkışı izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Gönül Dağı son bölümde, Taner ve Yasemin'in nişanı gerçekleştikten sonra yıldırım nikahıyla evlenmeye karar verirler. Nikah saati yaklaştığında Taner, Yasemin'le ilgili bir gerçeği öğrenir.