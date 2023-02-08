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    • Televizyon
    • 08.02.2023 11:50
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    • 08.02.2023 11:50
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    Çöp Adam bu akşam yok mu, neden yok? 8 Şubat 2023 Star TV yayın akışı! Çöp Adam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    Star TV'nin taze dizisi Çöp Adam'ın yeni bölüm tarihi ve saati hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. 8 Şubat 2023 Star TV yayın akışına göre Çöp Adam dizisi bu akşam yayınlanmayacak. İşte detaylar...

    Çöp Adam bu akşam yok mu, neden yok?

    GM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dizi Çöp Adam her Çarşamba Star TV'de izleyicisiyle buluşuyor. 8 Şubat 2023 Star TV yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremeyenler hemen araştırmalara koyuldu. Peki Çöp Adam bu akşam yok mu, neden yok? Çöp Adam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    ÇÖP ADAM BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Çöp Adam dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetinki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, dizilerin yeni bölümleri de TV yayın akışlarından kaldırıldı.

    8 ŞUBAT 2023 STAR TV YAYIN AKIŞI!

    07:00 NTV-Star TV Ortak Yayın
    18:00 Star Ana Haber
    20:00 NTV-Star TV Ortak Yayın
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        Haberler Televizyon Çöp Adam bu akşam yok mu, neden yok? 8 Şubat 2023 Star TV yayın akışı! Çöp Adam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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