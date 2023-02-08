Çöp Adam bu akşam yok mu, neden yok? 8 Şubat 2023 Star TV yayın akışı! Çöp Adam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

GM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dizi Çöp Adam her Çarşamba Star TV'de izleyicisiyle buluşuyor. 8 Şubat 2023 Star TV yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremeyenler hemen araştırmalara koyuldu. Peki Çöp Adam bu akşam yok mu, neden yok? Çöp Adam yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?