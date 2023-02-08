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    • Televizyon
    • 08.02.2023 11:34
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    • 08.02.2023 11:34
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    Kuruluş Osman bu akşam yok mu, neden yok? 8 Şubat 2023 ATV yayın akışı! Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    Tüm Türkiye'yi derinden yaralayan deprem nedeniyle TV yayın akışında da güncelleme yapıldı. Yüzyılın felaketinde 3. güne gelinirken bir yandan da TV yayın akışı araştırılıyor. Peki Kuruluş Osman bu akşam yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 8 Şubat 2023 ATV yayın akışı ve diğer detaylar...

    Kuruluş Osman bu akşam yok mu, neden yok?

    Kuruluş Osman bu akşam yok mu, neden yok sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Bu noktada Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi ve saati merak ediliyor.

    KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Bilindiği üzere Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetinki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Ülkemizi yasa boğan doğal afet nedeniyle dizilerin yayın tarihi değişti. Buna göre Kuruluş Osman bu akşam yayınlanmayacak.

    Dizinin yeni bölümünün 15 Şubat 2023 saat 20:00'da yayınlanması bekleniyor.

    8 ŞUBAT 2023 ATV YAYIN AKIŞI!

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    Haberler Televizyon Kuruluş Osman bu akşam yok mu, neden yok? 8 Şubat 2023 ATV yayın akışı! Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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