Kuruluş Osman bu akşam yok mu, neden yok? 8 Şubat 2023 ATV yayın akışı! Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Bilindiği üzere Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetinki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Ülkemizi yasa boğan doğal afet nedeniyle dizilerin yayın tarihi değişti. Buna göre Kuruluş Osman bu akşam yayınlanmayacak.

Dizinin yeni bölümünün 15 Şubat 2023 saat 20:00'da yayınlanması bekleniyor.