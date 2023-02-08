Kuruluş Osman bu akşam yok mu, neden yok? 8 Şubat 2023 ATV yayın akışı! Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Kuruluş Osman bu akşam yok mu, neden yok sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Bu noktada Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi ve saati merak ediliyor.
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Bilindiği üzere Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetinki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Ülkemizi yasa boğan doğal afet nedeniyle dizilerin yayın tarihi değişti. Buna göre Kuruluş Osman bu akşam yayınlanmayacak.
Dizinin yeni bölümünün 15 Şubat 2023 saat 20:00'da yayınlanması bekleniyor.
8 ŞUBAT 2023 ATV YAYIN AKIŞI!
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 atv - a Haber Deprem Özel
13.00 atv Gün Ortası
14.00 atv - a Haber Deprem Özel
19.00 atv Ana Haber
20.00 atv Deprem Özel
21.00 atv - a Haber Deprem Özel