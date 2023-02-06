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    • Televizyon
    • 07.02.2023 18:32
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    • 07.02.2023 18:33
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    7 Şubat Bu akşam Kısmetse olur yok mu? Kısmetse Olur 49. bölüm ne zaman yayınlanacak? Kısmetse Olur 49. bölüm neden yayınlanmadı?

    Bu akşam Kısmetse Olur yarışmasının yeni bölümünün paylaşılmaması üzerine araştırmalar hız kazandı. Peki, 7 Şubat Bu akşam Kısmetse olur yok mu? Kısmetse Olur 49. bölüm ne zaman yayınlanacak? Kısmetse Olur 49. bölüm neden yayınlanmadı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    7 Şubat Bu akşam Kısmetse olur yok mu?

    Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışması hakkında aramalar hız kazandı. Bu kapsamda arama motorlarında, "7 Şubat Bu akşam Kısmetse olur yok mu? Kısmetse Olur 49. bölüm ne zaman yayınlanacak? Kısmetse Olur 49. bölüm neden yayınlanmadı?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

    KISMETSE OLUR 49. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Henüz konu hakkında açıklama gelmedi. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı hakkında bilgi paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.

    KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

    Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışması 'Kısmetse Olur Aşkın Gücü' YouTube kanalı üzerinde haftanın altı günü saat 18.30'da yayınlanıyor. Pazar akşamları ise yeni bölümü yayımlanmıyor.
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        Haberler Televizyon 7 Şubat Bu akşam Kısmetse olur yok mu? Kısmetse Olur 49. bölüm ne zaman yayınlanacak? Kısmetse Olur 49. bölüm neden yayınlanmadı?
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