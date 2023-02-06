Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışması hakkında aramalar hız kazandı. Bu kapsamda arama motorlarında, "7 Şubat Bu akşam Kısmetse olur yok mu? Kısmetse Olur 49. bölüm ne zaman yayınlanacak? Kısmetse Olur 49. bölüm neden yayınlanmadı?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...