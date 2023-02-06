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    • Televizyon
    • 06.02.2023 18:33
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    • 06.02.2023 18:33
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    6 Şubat BU AKŞAM DİZİLER VAR MI, YOK MU? ATV, Kanal D, Star TV, TV8'de bu akşam diziler yayınlanacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu, Survivor, Bir Küçük Gün Işığı, Ömer...

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından bugün diziler yayınlanacak mı merak konusu oldu. Dizilerin yeni bölümlerinin ertelenmesi ile ilgili bilgi gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, 6 Şubat BU AKŞAM DİZİLER VAR MI, YOK MU? ATV, Kanal D, Star TV, TV8'de bu akşam diziler yayınlanacak mı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    6 Şubat BU AKŞAM DİZİLER VAR MI, YOK MU?

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'nde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından bugün gerçekleşecek olan spor müsabakaların hepsi bir sonraki uyarıya kadar ertelendi.

    Türkiye'de gerçekleşen ve büyük enkazlar bırakan deprem sonrasında bu akşam yayınlanacak olan diziler merak konusu oldu. İzleyiciler dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.

    Bu akşam diziler yayınlanacak mı?

    Türkiye'yi sarsan büyük depremin ardından dizilerin yeni bölümleri merak ediliyordu. Şuanlık resmi bir açıklama gelmedi. Dizilerin yeni bölümlerinin ertelenmesi ile ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

        6 Şubat Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

        06:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        06:45 TRT Haber Ortak Yayını

        13:15 Kasaba Doktoru

        15:30 Adını Sen Koy

        16:45 Yürek Çıkmazı

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

        6 Şubat Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        6 Şubat Pazartesi ATV Yayın Akışı

        06:45 Hercai

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Bir Küçük Gün Işığı

        6 Şubat Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

        07:00 Sihirli Annem

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Hayat Şarkısı

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Aşk Ve Umut

        17:00 Hicran

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Yaşamak Güzel Şey

        22:15 Yaşamak Güzel Şey

        6 Şubat Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

        07:00 Mesut Yar İle Bugün

        09:30 NTV - STAR TV Ortak Yayın

        13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

        16:00 Söz

        18:15 Star Haber

        19:00 Toprak İle Fidan

        20:00 Ömer

            6 Şubat Pazartesi TV8 Yayın Akışı

            07:15 8'de Sağlık

            08:30 Sıfırıncı Gün

            11:15 Survivor 2023

            12:15 Survivor Panorama

            15:00 Canım Annem

            16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

            20:00 Survivor 2023
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            Haberler Televizyon 6 Şubat BU AKŞAM DİZİLER VAR MI, YOK MU? ATV, Kanal D, Star TV, TV8'de bu akşam diziler yayınlanacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu, Survivor, Bir Küçük Gün Işığı, Ömer...
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