6 Şubat BU AKŞAM DİZİLER VAR MI, YOK MU? ATV, Kanal D, Star TV, TV8'de bu akşam diziler yayınlanacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu, Survivor, Bir Küçük Gün Işığı, Ömer...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'nde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından bugün gerçekleşecek olan spor müsabakaların hepsi bir sonraki uyarıya kadar ertelendi.
Türkiye'de gerçekleşen ve büyük enkazlar bırakan deprem sonrasında bu akşam yayınlanacak olan diziler merak konusu oldu. İzleyiciler dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.
Bu akşam diziler yayınlanacak mı?
Türkiye'yi sarsan büyük depremin ardından dizilerin yeni bölümleri merak ediliyordu. Şuanlık resmi bir açıklama gelmedi. Dizilerin yeni bölümlerinin ertelenmesi ile ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer alacaktır.