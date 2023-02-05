Kısmetse Olur Yeliz ve Erol diskalifiye mi edildi, elendi mi? Kısmetse Olur Yeliz Açıkel ve Erol Yıldırım'dan bomba görüntüler! Mesajlar ifşa oldu, dışarıda buluştular...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı kaldığı yerden devam ediyor. 49. bölümde eleme gecesi yaşanacak. Fragmanda, yarışmanın en önemli kurallarından birisi olan 'evin dışında görüşme' kuralını çiğneyen iki kişinin diskalifiye edildiği açıklandı. Peki, Kısmetse Olur Yeliz ve Erol diskalifiye mi edildi, elendi mi? İşte detaylar...