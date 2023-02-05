Kısmetse Olur Yeliz ve Erol diskalifiye mi edildi, elendi mi? Kısmetse Olur Yeliz Açıkel ve Erol Yıldırım'dan bomba görüntüler! Mesajlar ifşa oldu, dışarıda buluştular...
Kısmetse Olur yarışmasında her geçen gün gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Entrikalı ilişkilerinin ardından ayrılma kararı alan Yeliz ve Erol çifti için yeni iddilar gündeme geldi. Son fragmanda yer almamaları çıkan iddiları doğruladı. Öykü Serter'in, "Çok net kurallarımızı açıklamıştım. Yarışmanın en birinci kuralı olan 'dışarıda görüşemezler' kuralını ihlal ettikleri için kırmızı kart gösteriyor ve diskalifiye ediyoruz." sözleriyle Yeliz ve Erol'u işaret ettiği düşünüldü. Peki, Kısmetse Olur Yeliz ve Erol diskalifiye mi edildi, elendi mi? Kısmetse Olur Yeliz ve Erol kimdir? İşte merak edilenler!
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı kaldığı yerden devam ediyor. 49. bölümde eleme gecesi yaşanacak. Fragmanda, yarışmanın en önemli kurallarından birisi olan 'evin dışında görüşme' kuralını çiğneyen iki kişinin diskalifiye edildiği açıklandı. Peki, Kısmetse Olur Yeliz ve Erol diskalifiye mi edildi, elendi mi? İşte detaylar...
KISMETSE OLUR EROL VE YELİZ DİSKALİFİYE Mİ OLDU?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü 49. Bölüm fragmanında Erol ve Yeliz'in yerleri boş olarak gözükürken, Sunucu Öykü Serter de açıklamalarında isimleri zikredilmeden yarışmacıların diskalifiye edildiğini söylüyor.
Kısmetse Olur'un Pazartesi günü yayınlanacak olan 49. bölüm fragmanına Öykü Serter'in; "Çok net kurallarımızı açıklamıştım. Yarışmanın en birinci kuralı olan 'dışarıda görüşemezler' kuralını ihlal ettikleri için kırmızı kart gösteriyor ve diskalifiye ediyoruz." ifadeleri damga vurdu.