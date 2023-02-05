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    • Televizyon
    • 05.02.2023 22:29
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    • 05.02.2023 22:34
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    İlk eşi vefat ettiğinde 'Bu yaratık benim taştan kalbimi yumuşatmıştı. O öldü ve insanlık için son iyi duygularım da onunla öldü' diyen ve sonrasında eşinin erkek ve kız kardeşini idam ettiren kimdir?

    İlk eşi vefat ettiğinde 'Bu yaratık benim taştan kalbimi yumuşatmıştı. O öldü ve insanlık için son iyi duygularım da onunla öldü' diyen ve sonrasında eşinin erkek ve kız kardeşini idam ettiren kimdir? sorusu arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Kim Milyoner’de dikkat çeken soru!

    İlk eşi vefat ettiğinde 'Bu yaratık benim taştan kalbimi yumuşatmıştı. O öldü ve insanlık için son iyi duygularım da onunla öldü' diyen ve sonrasında eşinin erkek ve kız kardeşini idam ettiren kimdir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: İlk eşi vefat ettiğinde 'Bu yaratık benim taştan kalbimi yumuşatmıştı. O öldü ve insanlık için son iyi duygularım da onunla öldü' diyen ve sonrasında eşinin erkek ve kız kardeşini idam ettiren kimdir?

    A: Stalin

    B: Hitler

    C: Mussolini

    D: Franco

    CEVAP: A

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    Haberler Televizyon İlk eşi vefat ettiğinde 'Bu yaratık benim taştan kalbimi yumuşatmıştı. O öldü ve insanlık için son iyi duygularım da onunla öldü' diyen ve sonrasında eşinin erkek ve kız kardeşini idam ettiren kimdir?
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