2023'te yapılan akademik bir araştırmada Fransa ve İspanya'da tarih öncesi insanlardan yaşamış olduğu mağaraların duvarlarındaki el izlerinin ne kadarının kadınlara ait olduğu tespit edilmiştir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 2023'te yapılan akademik bir araştırmada Fransa ve İspanya'da tarih öncesi insanlardan yaşamış olduğu mağaraların duvarlarındaki el izlerinin ne kadarının kadınlara ait olduğu tespit edilmiştir?

A: Dörtte birinin

B: Yarısının

C: Dörtte üçünün

D: Tamamının

CEVAP:C