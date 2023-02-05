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    • Televizyon
    • 05.02.2023 22:34
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    • 05.02.2023 22:58
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    2023'te yapılan akademik bir araştırmada Fransa ve İspanya'da tarih öncesi insanlardan yaşamış olduğu mağaraların duvarlarındaki el izlerinin ne kadarının kadınlara ait olduğu tespit edilmiştir?

    2023'te yapılan akademik bir araştırmada Fransa ve İspanya'da tarih öncesi insanlardan yaşamış olduğu mağaraların duvarlarındaki el izlerinin ne kadarının kadınlara ait olduğu tespit edilmiştir? sorusu arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Kim Milyoner’de mağara sorusu!

    2023'te yapılan akademik bir araştırmada Fransa ve İspanya'da tarih öncesi insanlardan yaşamış olduğu mağaraların duvarlarındaki el izlerinin ne kadarının kadınlara ait olduğu tespit edilmiştir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 2023'te yapılan akademik bir araştırmada Fransa ve İspanya'da tarih öncesi insanlardan yaşamış olduğu mağaraların duvarlarındaki el izlerinin ne kadarının kadınlara ait olduğu tespit edilmiştir?

    A: Dörtte birinin

    B: Yarısının

    C: Dörtte üçünün

    D: Tamamının

    CEVAP:C

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    Haberler Televizyon 2023'te yapılan akademik bir araştırmada Fransa ve İspanya'da tarih öncesi insanlardan yaşamış olduğu mağaraların duvarlarındaki el izlerinin ne kadarının kadınlara ait olduğu tespit edilmiştir?
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