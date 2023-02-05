Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi: Cezayir’i öldü bilin!

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Cezayir'i öldü bilin!" sözleri damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cezayir ve Firuze, Tatavlalı aracılığıyla pakttan hayatlarını alt üst edecek bir tehdit alır. Bu tehditle birlikte Firuze, Cezayir'e farklı bir çözüm önerisinde bulunur.