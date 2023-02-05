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    • 05.02.2023 22:26
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    • 05.02.2023 22:35
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi: Cezayir'i öldü bilin!

    Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı, ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi. Söz konusu fragmana “Cezayir'i öldü bilin!” sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Ben Bu Cihana Sığmazam 20. bölüm 2. fragmanı yürekleri ağza getirdi: Cezayir’i öldü bilin!

    ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Cezayir'i öldü bilin!" sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Cezayir ve Firuze, Tatavlalı aracılığıyla pakttan hayatlarını alt üst edecek bir tehdit alır. Bu tehditle birlikte Firuze, Cezayir'e farklı bir çözüm önerisinde bulunur.

    Leyla, Cezayir'in tablosunu alarak yaptığı jeste karşılık Cezayir'e özel bir yemek hazırlar.

    Cezayir bu yemekte Bekir'in ortadan yok oluşuyla ilgili gerçekleri söylemeye hazırlanırken son anda beklenmedik bir mesaj bu konuşmanın seyrini değiştirir.

        Leyla, Süheyla'nın rahatsızlık ve tahlil durumu için Firuze'yi aradığında aldığı cevaplar Leyla'nın şüphelerini arttırır.

        Jean Luc, Fransa'dan gelen sürpriz misafiriyle yemek yerken Cezayir'in onları ziyaret etmesi bu sürpriz misafiri çok tedirgin eder.
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