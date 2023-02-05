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    • Televizyon
    • 05.02.2023 14:29
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    • 05.02.2023 14:29
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    GÖNÜL DAĞI 86. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Taner Dilek'siz yapamıyor! Yasemin'i bıraktı mezarı seçti! ''Ben yapamadım...''

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 85. bölümüyle bir önceki gün yayınlandı. Gözler bu kez 86. bölüm fragmanına çevrildi. Fenomen dizinin 86. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Gönül Dağı 86. bölüm fragmanı...

    GÖNÜL DAĞI 86. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

    Başrollerini Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar'ın paylaştığı Gönül Dağı Cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Gülsim Ali İlhan'ın ayrıldığı dizide Dilek'siz kalan Taner yeni bir evlilik için adım atmışken tekrar yıkıldı. İşte Gönül Dağı 86. bölüm fragmanı...

    GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

    Taner ve Yasemin'in nişanı gerçekleştikten sonra yıldırım nikahıyla evlenmeye karar verirler. Nikah saati yaklaştığında Taner, Yasemin'le ilgili bir gerçeği öğrenir. Taner'in tepkisi ne olacaktır?

    Gedelli'nin Sesi Gazetesi, halk tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Ramazan'ın evinin önüne gelen halk, Ramazan'ın dışarı çıkmasını engeller. Ramazan, Taner'in nikahına yetişebilecek midir?

    Muammer ve Ciritçi Abdullah, bir yolculuğa çıkarlar. Baba oğulun yaptıkları bu yolculukta ikiliyi neler beklemektedir? Kasabadan gitmek isteyen Erkan'ın yüklü bir paraya ihtiyacı vardır. Erkan suç işlemek üzereyken kasabalılar tarafından jandarmaya ihbar edilir. Erkan'ın suçunu kim üstlenecektir?

        GÖNÜL DAĞI 86. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

        Gönül Dağı 86. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Taner'in bebeğiyle Dilek'in mezarına gitmesi damga vurdu. Yasemin'in bebeğine kötü muamelesine şahit olan Taner evlenmekten vazgeçti ve soluğu Dilek'in mezarında buldu.
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        Haberler Televizyon GÖNÜL DAĞI 86. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Taner Dilek'siz yapamıyor! Yasemin'i bıraktı mezarı seçti! ''Ben yapamadım...''
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