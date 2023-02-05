Aldatmak 20. bölüm fragmanı yayınlandı: "O kadar çok canımı yaktı ki yanına kalsın istemiyorum!"

Oylum ve Tolga cephesinde ise sular duruldu. Ayrı kalmaya dayanamayan ikili barıştı. Bir an olsun bu ayrılıkla umutlanan Behram'ın ise Oylum'dan vazgeçmeye hiç niyeti yoktu. Tolga'nın Oltan ve Güzide'yi buluşturma planı ise Tolga'nın düşmanının silahlı saldırısı yüzünden hiç beklenmedik bir şekilde son buldu.