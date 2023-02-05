Aldatmak 20. bölüm fragmanı yayınlandı: "O kadar çok canımı yaktı ki yanına kalsın istemiyorum!"

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı Aldatmak'ın 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragman, yeni bölüm öncesi heyecanı arttırdı.
19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Güzide, Tarık'ın oyunu sonucu ailesiyle birlikte beş parasız ve evsiz kaldı. Bu çaresiz ortamda Behram evini Güzide ve ailesine açtı. Elmas satış işlemlerini detaylı bir şekilde inceleyince Tarık'ın bu satışı yıllar önce yaptığı ortaya çıktı.
Tarık'ın karmaşık geçmişinin ağlarına dolanan tek kadın Güzide değildi. Tanıdık bir simâ Yeşim'in karşısına çıkıp Tarık'ın yıllar önce kendisiyle birlikte olduğunu iddia etti. Davetsiz misafir Nihal'in yanında Öykü yaşlarında bir kız çocuğu da vardı. Yeşim, tuzağa düşmeyip kızın Tarık'a ait olmadığını hemen anlayınca Nihal asıl planını açıkladı: kızını Tarık'ınmış gibi göstererek yüklü miktar para almanın peşindeydi. Ve DNA testini geçebilmesi için Yeşim'in yardımına ihtiyacı vardı.
Güzide'nin evine yerleşen Yeşim, Güzide'ye karşı savaş ilan ederken teyzesini de bakıcı olarak işe aldı. Sonunda istediğini elde ettiğini sanan Yeşim, Tarık'ın davranışlarından dolayı onunla mutlu olamayacağını fark etti. Ve Nihal'le işbirliği yapmaya karar verdi. Nihal'in DNA testini geçmesi için Öykü'nün saç tellerini verecek, karşılığında da paranın yarısını alacaktı.