Survivor Chaby elendi mi? Acun Ilıcalı’dan üzücü haber! 2023 Survivor Chaby Han yarışmadan ayrıldı mı?

lk olarak "Elin Oğlu" programıyla tanınan Chaby, üniversite eğitimini İstanbul'da tamamlamış ve ardından yaşantısını Türkiye'de sürdürüyordu. Survivor'un yeni sezon kadrosunda yer alan ünlü isim dün yayınlanan erzak oyununda yer almadı.
SURVİVOR CHABY ELENDİ Mİ?
Chaby Han, Survivor'da iki hafta üst üste eleme adayı olarak yer aldı. Yeni format gereği eleme adayları kimsenin olmadığı "Yokluk Adası'na gidiyor. Perşembe günü yayınlanan bölümde Chaby'nin erzak oyununda yer almaması izleyiciler tarafından "Survivor Chaby elendi mi?" yorumlarını da beraberinde getirdi.
Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada bir ismin Survivor koşullarına daha fazla devam etmeyeceğini ve büyük olasılıkla veda edeceğini belirtmişti. Acun Ilıcalı yarışmacıyla son bir kez görüşeceğini ifade etti. Survivor'da Chaby'nin elenmesi veya ayrılmasına ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor.