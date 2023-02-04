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    • Televizyon
    • 04.02.2023 20:36
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    • 04.02.2023 20:36
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    Survivor Chaby elendi mi? Acun Ilıcalı’dan üzücü haber! 2023 Survivor Chaby Han yarışmadan ayrıldı mı?

    Dün akşam yayınlanan yeni bölümde Chaby Han’ın olmaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Fenomenler arasında en dikkat çeken isimlerden birisi olan Chaby daha önce "Elin Oğlu" programıyla tanınmış ve sonrasında sosyal medyada içerikleri üretmeye başlamıştı. Güney Kore doğumlu yarışmacının son durumu merak ediliyor. Peki, Survivor Chabi elendi mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Survivor Chaby elendi mi?

    lk olarak "Elin Oğlu" programıyla tanınan Chaby, üniversite eğitimini İstanbul'da tamamlamış ve ardından yaşantısını Türkiye'de sürdürüyordu. Survivor'un yeni sezon kadrosunda yer alan ünlü isim dün yayınlanan erzak oyununda yer almadı.

    SURVİVOR CHABY ELENDİ Mİ?

    Chaby Han, Survivor'da iki hafta üst üste eleme adayı olarak yer aldı. Yeni format gereği eleme adayları kimsenin olmadığı "Yokluk Adası'na gidiyor. Perşembe günü yayınlanan bölümde Chaby'nin erzak oyununda yer almaması izleyiciler tarafından "Survivor Chaby elendi mi?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

    Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada bir ismin Survivor koşullarına daha fazla devam etmeyeceğini ve büyük olasılıkla veda edeceğini belirtmişti. Acun Ilıcalı yarışmacıyla son bir kez görüşeceğini ifade etti. Survivor'da Chaby'nin elenmesi veya ayrılmasına ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor.

        CUMARTESİ GÜNÜ BELLİ OLACAK

        TV8 yayın akışı bilgisine göre Surivor'un yeni bölümü 3 Şubat Cuma günü ekranlarda olmayacak. Survivor'da heyecan Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölüm ile birlikte devam edecek. Chaby'nin elenip elenmediği veya adaya veda edecek ismin Cumartesi günü belli olması bekleniyor.

        SURVİVOR CHABY HAN KİMDİR?

        Survivor Chaby Han aslen Güney Koreli'dir. ATV ekranlarında yayınlanan "Elin Oğlu" programıyla Türkiye'de ilk ekran tecrübesini yaşamıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü mezunu olan ünlü isim 16 Mayıs 2022 tarihinde Gülce Elibol ile evlenmiştir.Chaby Han ve ailesi 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşti. 2017 yılında Türkiye'de "Ayla" filminde "Sung Joon" karakterine hayat verdi. 15 Haziran 1992 doğumlu Chaby, Instagram hesabını aktif olarak kullanmaktadır ve 413 bin takipçisi bulunmaktadır.
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        Haberler Televizyon Survivor Chaby elendi mi? Acun Ilıcalı’dan üzücü haber! 2023 Survivor Chaby Han yarışmadan ayrıldı mı?
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