Survivor Chaby elendi mi? Acun Ilıcalı’dan üzücü haber! 2023 Survivor Chaby Han yarışmadan ayrıldı mı?

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada bir ismin Survivor koşullarına daha fazla devam etmeyeceğini ve büyük olasılıkla veda edeceğini belirtmişti. Acun Ilıcalı yarışmacıyla son bir kez görüşeceğini ifade etti. Survivor'da Chaby'nin elenmesi veya ayrılmasına ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor.