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    • Televizyon
    • 05.02.2023 21:51
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    • 05.02.2023 21:55
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    "Film çekebilecek kadar şanslıyım ve bu yüzden bir psikiyatra ihtiyacım yok" cümlesi hangi yönetmene aittir?

    "Film çekebilecek kadar şanslıyım ve bu yüzden bir psikiyatra ihtiyacım yok" cümlesi hangi yönetmene aittir? sorusu arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Kim Milyoner’de yönetmen sorusu!

    "Film çekebilecek kadar şanslıyım ve bu yüzden bir psikiyatra ihtiyacım yok" cümlesi hangi yönetmene aittir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: "Film çekebilecek kadar şanslıyım ve bu yüzden bir psikiyatra ihtiyacım yok" cümlesi hangi yönetmene aittir?

    A: Micheal Haneke

    B: Martin Scorsese

    C: Steven Spielberg

    D: Zeki Demirkubuz

    CEVAP: A

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    Haberler Televizyon "Film çekebilecek kadar şanslıyım ve bu yüzden bir psikiyatra ihtiyacım yok" cümlesi hangi yönetmene aittir?
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