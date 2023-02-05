"Film çekebilecek kadar şanslıyım ve bu yüzden bir psikiyatra ihtiyacım yok" cümlesi hangi yönetmene aittir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: "Film çekebilecek kadar şanslıyım ve bu yüzden bir psikiyatra ihtiyacım yok" cümlesi hangi yönetmene aittir?

A: Micheal Haneke

B: Martin Scorsese

C: Steven Spielberg

D: Zeki Demirkubuz

CEVAP: A