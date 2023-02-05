''Ortalık ölüm kokuyor'' ATV Kuruluş Osman 115. son bölüm tek parça kesintisiz izle! KURULUŞ OSMAN 116. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman her Çarşamba reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Başrollerini Burak Özçivit ve Özge Törer'in paylaştığı dizinin 116. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana ''Bir bedel ödenecekse bu altınla değil kanla olmalı'' sözleri damga vururken seyircilerden ''Ortalık ölüm kokuyor'' yorumu geldi. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
KURULUŞ OSMAN 116. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisinin son bölümünü izlemek için de aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN 115. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE ATV
KURULUŞ OSMAN 115. BÖLÜM ÖZETİ
Osman Bey, Nayman tehlikesine karşı ne yapacak? Osman Bey tehlikenin farkındadır. Nayman'ın topraklarına yaklaştığını Beyler'e tekrar eder. Nayman, yurtlarını cehenneme çevirmeye gelmektedir. Osman Bey, Bey'leri Nayman'a karşı birlik olmaya ikna edebilecek midir?