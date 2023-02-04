Gönül Dağı 85. bölüm || Gönül Dağı 85. bölüm kesintisiz, şifresiz, FULL HD, tek parça TRT1, Youtube izle...

Gönül Dağı dizisi 85. bölümüyle 4 Şubat Cumartesi günü ekranlara geliyor.
GÖNÜL DAĞI 85. BÖLÜM KONUSU
Taner ve Yasemin'in nişanı gerçekleştikten sonra yıldırım nikahıyla evlenmeye karar verirler.
Nikah saati yaklaştığında Taner, Yasemin'le ilgili bir gerçeği öğrenir. Taner'in tepkisi ne olacaktır?
Gedelli'nin Sesi Gazetesi, halk tarafından tepkiyle karşılanmıştır.
Ramazan'ın evinin önüne gelen halk, Ramazan'ın dışarı çıkmasını engeller. Ramazan, Taner'in nikahına yetişebilecek midir?
Muammer ve Ciritçi Abdullah, bir yolculuğa çıkarlar. Baba oğulun yaptıkları bu yolculukta ikiliyi neler beklemektedir?