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    • Televizyon
    • 04.02.2023 18:34
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    • 04.02.2023 23:28
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    Gönül Dağı 85. bölüm || Gönül Dağı 85. bölüm kesintisiz, şifresiz, FULL HD, tek parça TRT1, Youtube izle...

    Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. 4 Şubat Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölüm hakkında seyirciler, 85. bölüm için araştırmalar hızlandı. .4 Şubat Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölüm için detaylar merak ediliyor. İşte Gönül Dağı 85. bölüm...

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı 85. bölüm

    Gönül Dağı dizisi 85. bölümüyle 4 Şubat Cumartesi günü ekranlara geliyor.

    GÖNÜL DAĞI 85. BÖLÜM KONUSU

    Taner ve Yasemin'in nişanı gerçekleştikten sonra yıldırım nikahıyla evlenmeye karar verirler.

    Nikah saati yaklaştığında Taner, Yasemin'le ilgili bir gerçeği öğrenir. Taner'in tepkisi ne olacaktır?

    Gedelli'nin Sesi Gazetesi, halk tarafından tepkiyle karşılanmıştır.

    Ramazan'ın evinin önüne gelen halk, Ramazan'ın dışarı çıkmasını engeller. Ramazan, Taner'in nikahına yetişebilecek midir?

    Muammer ve Ciritçi Abdullah, bir yolculuğa çıkarlar. Baba oğulun yaptıkları bu yolculukta ikiliyi neler beklemektedir?

        Kasabadan gitmek isteyen Erkan'ın yüklü bir paraya ihtiyacı vardır.

        Erkan suç işlemek üzereyken kasabalılar tarafından jandarmaya ihbar edilir. Erkan'ın suçunu kim üstlenecektir?

        GÖNÜL DAĞI KONUSU

        Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı... Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı… Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı… Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...
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        Haberler Televizyon Gönül Dağı 85. bölüm || Gönül Dağı 85. bölüm kesintisiz, şifresiz, FULL HD, tek parça TRT1, Youtube izle...
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