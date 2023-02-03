Gülayşe ile Ali karşı karşıya! Ateş Kuşları 5. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ne dedi de ağlattı seni?”

Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 5. bölüm fragmanı yayınlandı.
Ali ile Gülayşe'nin karşı karşıya geldiği fragmana Barbaros'un "Ne dedi de ağlattı seni?" şeklindeki sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜME DAMGA VURAN SAHNE!
Ateş Kuşları'nın 4. Bölümünde; yaralanan Şirin'i eve götüren Mercan, Eyüboğlu Köşk'üne sızmayı başardı. Nizam Eyüboğlu; Komiser Barbaros'tan umudu kesince son çare olarak 23 yıl önce öldürülen eşi Bahar'ın haberini yapan gazeteci Sezin'e ulaşıp akşam yemeğe davet etti.
Yaralı halde evde oturan Şirin, yemek yapamayacak durumda olduğundan, Mercan yemek yapmayı ve evdeki işlerde yardımcı olmayı teklif ederek köşk ahalisinin güvenini kazandı.