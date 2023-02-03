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    • Televizyon
    • 04.02.2023 00:19
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    • 04.02.2023 00:38
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    Gülayşe ile Ali karşı karşıya! Ateş Kuşları 5. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ne dedi de ağlattı seni?”

    ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları’nın 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Ali ile Gülayşe’nin karşı karşıya geldiği fragmana Barbaros’un “Ne dedi de ağlattı seni?” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Ateş Kuşları’nın 5. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Ne dedi de ağlattı seni?”

    Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 5. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Ali ile Gülayşe'nin karşı karşıya geldiği fragmana Barbaros'un "Ne dedi de ağlattı seni?" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜME DAMGA VURAN SAHNE!
    Ateş Kuşları'nın 4. Bölümünde; yaralanan Şirin'i eve götüren Mercan, Eyüboğlu Köşk'üne sızmayı başardı. Nizam Eyüboğlu; Komiser Barbaros'tan umudu kesince son çare olarak 23 yıl önce öldürülen eşi Bahar'ın haberini yapan gazeteci Sezin'e ulaşıp akşam yemeğe davet etti.

    Yaralı halde evde oturan Şirin, yemek yapamayacak durumda olduğundan, Mercan yemek yapmayı ve evdeki işlerde yardımcı olmayı teklif ederek köşk ahalisinin güvenini kazandı.

        Mercan, akşam yemekte Nizam Eyüboğlu'nun yanında, 23 yıl önce kendisine "Büyüyünce ne olacaksın, hayalin ne?" diye soran gazeteci Sezin'i ve eşini görünce şok geçirdi.

        Aynı zamanda Sezin'in televizyonda "Eyüboğlu Ailesi bir gecede iki kayıp yaşadı. Anne öldü, bebek kayıp" haberini yaptığını anımsayan Mercan fenalaştı. Sezin'in "Pardon, ben sizi tanıyor muyum?" sorusuna Mercan yutkunarak cevap veremedi.

        Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 4. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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        Haberler Televizyon Gülayşe ile Ali karşı karşıya! Ateş Kuşları 5. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ne dedi de ağlattı seni?”
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