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    • Televizyon
    • 02.02.2023 10:04
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    • 02.02.2023 10:04
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    Kuruluş Osman 115. bölüm tek parça, FULL HD, 4K kesintisiz ATV, Youtube izle... Kuruluş Osman izle 📺

    Kuruluş Osman dizisi, 115. yeni bölümüyle bu akşam ATV ekranlarına geldi. İşte detaylar.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 115.bölüm izle!

    Kuruluş Osman dizisi, 115. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Seda Yıldız'ın.yer aldığı yapım için araştırmalar başladı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin.yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi.

    Kuruluş Osman 115. bölüm izlemek için tıklayınız

    KURULUŞ OSMAN 115. BÖLÜM ÖZETİ

    Osman Bey tehlikenin farkındadır. Nayman'ın topraklarına yaklaştığını Beyler'e tekrar eder. Nayman, yurtlarını cehenneme çevirmeye gelmektedir. Osman Bey, Bey'leri Nayman'a karşı birlik olmaya ikna edebilecek midir?

        OSMAN BEY, ORDUDAN MEN EDİLDİ!

        İsmihan Sultan ve Bey'lerin gündemi Osman Bey'in birlik teklifidir. Karesi Bey'in Osman Bey'in teklifine ılımlı yaklaşması diğer beylerde hoşnutsuzluğa sebep olur. Aralarında anlaşmazlıklar vuku bulur.

        Nayman'a karşı bir ordu kurulma kararı alınmıştır. Fakat Osman Bey, İsmihan Sultan tarafından ordudan men edilir. Osman Bey'in birlikten men edilmesine neden olan mesele nedir? Osman Bey'siz kurulan ordu Nayman'a karşı etkili olabilecek midir?

        NAYMAN'IN GÖZÜNDE KOMUTAN OSMAN BEY!

        Nayman, Uçlara gelmiştir. Nayman'ın, İsmihan Sultana'a karşı tavrı herkesi şaşkına çevirir çünkü Nayman komutan olarak Osman Bey'i görmektedir. Nayman, Osman Bey'in nerede olduğunu sorgular. İsmihan Sultan ne cevap verecektir?

        OSMAN BEY PES ETMİYOR!

        Osman Bey her şeye rağmen kendi oyununu kurmaktadır. Turgut Bey'i ve Alplerini etrafına toplar. Hedefinde Nayman vardır. Osman Bey, Nayman'ın nökerlerini nasıl biçecektir?

            ORHAN BEY İÇİN ŞİFA ARANIYOR

            Orhan Bey'in durumu Kayı Obası'nda herkesi üzmektedir. Orhan Bey için şifa aranmaktadır. Bu esnada obaya gelen Bengi Hatun, "Orhan Bey yürüyemediğine göre post Alaeddin Bey'in hakkıdır" der. Bengi Hatun; Bala Hatun ve Malhun Hatun'un içine kurt düşürebilecek midir?

            FRIGG, BALA HATUN'UN ELİNDE

            Frigg, Bala Hatun'un eline geçmiştir. Frigg'in akıbeti nasıl olacaktır?

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            Haberler Televizyon Kuruluş Osman 115. bölüm tek parça, FULL HD, 4K kesintisiz ATV, Youtube izle... Kuruluş Osman izle 📺
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