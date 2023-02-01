Zehra için planlar yapıldı! Kardeşlerim 78. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sonunu düşünen kahraman olamaz”

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim 78. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana "Sonunu düşünen kahraman olamaz" sözleri damga vurdu.

77. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asiye, Ömer ile konuşmaz, Berk ile de Aybike'nin arası açılır. Ayla ile Gönül Şengül'ü bitirmek için kumpas kurarlar. Otel müdürü gibi arayıp perde siparişi veririler. Perdeleri alıp yüklü miktarda yatırım yapan Şengül başına geleceklerden habersizdir. Orhan, okula güvenlikçi olarak işe alınır.

Süsen Ömer'i unutmazken; Sarp ise onu mutlu etmeye çalışır. Nebahat ise Doruk ile Yasmin'i yakınlaştırmaya çalışır. Doruk ile arasını düzeltmek için evine giden Asiye onları Yasemin ile görür ve yakınlıklarını yanlış anlar.

Nebahat ile Akif çakır keyif Şevval'e yakalanırlar. Şevval ikilinin öpüşürken fotoğraflarını çeker. Ahmet, Suzan'ı Akif'in yalanlarına karşı uyarır. İçine kurt düşen Suzan, Akif'e hesap sorar. Akif de hıncını Ahmet'ten çıkarır.

Şevval de kavgaya karışınca Akif, Sevgi Teyze'nin ölümünü açar ve onu Yasmin ile depoya kapatıp nasıl hastalanmasına neden olduklarını anlatacağını söyler. Bu konuşmaya şahit olan Asiye, duyduklarını Ömer'e anlatır.

Ayla ve Gönül, Şengül'ü buluşmaya çağırıp onunla alay ederek nasıl kandırdıklarını açıklarlar. Oyuna gelen ve elinde avucunda ne varsa işe yatıran Şengül bu haberle yıkılır.

Ömer hesap sormak için evden çıkarken Akif gelir ve söylediği her şeyi inkar eder. Asiye'yi yalancı durumuna düşürür. Asiye kendisine inanmayan Ömer'i evden kovar. Kardeşlerin arası gitgide açılmaktadır.

Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, Cumartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!