1 Şubat 2023 Çöp Adam 10. bölüm tek parça FULL HD, 4K izle! Star TV, Youtube... ÇÖP ADAM İZLE

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam 10. bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu,Sedef Avcı gibi oyuncuların yer aldığı yapım hakkında araştırmalar hızlandı.
ÇÖP ADAM 10. BÖLÜM İZLE
Diziyi Star TV internet adresinden izleyebilirsiniz.
https://www.startv.com.tr/dizi/cop-adam
ÇÖP ADAM 10. BÖLÜM ÖZETİ
Berrin'in tuzağına düşen Peri, Tamer'in kendisine yalan söyleyip karısıyla buluşmaya gelmesiyle büyük hayal kırklığı yaşar ama bu kez kendini kontrol etmeyi başarır. Tamer boşanmak istemeyen Berrin'i ikna etmeye çalışırken evde büyük bir olay yaşanmaktadır.