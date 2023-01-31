Finalsiz vedası dumura uğrattı: ''Şak diye bitti'' İşte oyuncuların yeni dizileri... 17 yıllık dizi Arka Sokaklar'ın defteri kapandı!

Arka Sokaklar'dan yeni bölüm beklerken final iddiaları sosyal medyayı salladı. Başrollerini Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu ve Tunç Oğuz'un paylaştığı ve uzun süredir yayınlanmayan ekranların polisiye dizisinin akıbeti iddiaya göre belli oldu. Peki Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Zafer Ergin Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı, neden? İşte fenomen diziyle ilgili flaş gelişmeler...
ARKA SOKAKLAR BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?
Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'dan güzel bir haber beklenirken final iddiaları ortalığı karıştırdı. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi hakkında Zafer Ergin şu açıklamalarda bulundu:
"Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti."
YENİ BÖLÜMLERİ YAYINLANACAK MI?
"Instagram'dan 'Sizi özledik' ve 'Ne zaman başlayacaksınız?' diye mesajlar geliyor" diyen Zafer Ergin "Bizim oyuncu olarak insana ve seyirciye saygımız var. Bize de, 'Kusura bakmayın şunun için bitti' demeleri lazımdı. Ayıptır. Finalin başka havası vardır. Arkadaşlar, 'Para almadan final bölümü' çekelim diyorlar." dedi.
Ergin, "Tekrardan devam eder mi?" sorusuna, "Sizin gibi ben de merak ediyorum" yanıtını verdi.
Ancak henüz dizinin kesin olarak final yapıp yapmadığına dair net bir açıklama bulunmuyor.