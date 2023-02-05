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    • 05.02.2023 07:01
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    • 05.02.2023 07:01
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    Ben Bu Cihana Sığmazam İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam 19. bölüm TEK PARÇA, kesintisiz, FULL HD ATV, Youtube izle...

    Ben Bu Cihana Sığmazam, 31 Ocak Salı akşamı 19. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizinin 19. bölümünü heyecanla bekleyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet gibi oyuncuların yer aldığı yapım büyük beğeni topluyor.

    takvim.com.tr
    Ben Bu Cihana Sığmazam izle!

    Ben Bu Cihana Sığmazam, 31 Ocak Salı akşamı 19. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizinin 19. bölümünü heyecanla bekleyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet gibi oyuncuların yer aldığı yapım büyük beğeni topluyor.

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 19. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Cezayir ve Firuze, Tatavlalı aracılığıyla pakttan hayatlarını alt üst edecek bir tehdit alır. Bu tehditle birlikte Firuze, Cezayir'e farklı bir çözüm önerisinde bulunur.

        Leyla, Cezayir'in tablosunu alarak yaptığı jeste karşılık Cezayir'e özel bir yemek hazırlar. Cezayir bu yemekte Bekir'in ortadan yok oluşuyla ilgili gerçekleri söylemeye hazırlanırken son anda beklenmedik bir mesaj bu konuşmanın seyrini değiştirir. Leyla, Süheyla'nın rahatsızlık ve tahlil durumu için Firuze'yi aradığında aldığı cevaplar Leyla'nın şüphelerini arttırır. Jean Luc, Fransa'dan gelen sürpriz misafiriyle yemek yerken Cezayir'in onları ziyaret etmesi bu sürpriz misafiri çok tedirgin eder.

        Pakt'ın tehdidi Cezayir'de nasıl bir karşılık bulacak? Cezayir'in Bekir ile ilgili konuşmasının seyrini değiştiren mesaj kimden gelecek? Leyla, Süheyla ile ilgili şüphelerinde haklı çıkacak mı? Jean Luc'un sürpriz misafiri kim ve Cezayir karşısında neden tedirgin olacak?

        BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI

        Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla)

        Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)
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