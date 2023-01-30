Dila ile Güneş uçurumun kenarında! Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm fragmanı yayınlandı: “Dünyadan çok daha güzel bir yere gideceğiz”

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana "Dünyadan çok daha güzel bir yere gideceğiz" sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Elif, Feraye konusunda Fırat'a inanmak ister ama Feraye'nin kasıtlı olarak arkasında bıraktığı izler ona inanmasını zorlaştırır.
Elif çiftlikte bulduğu küpeleri, Feraye'nin kulağında görünce Fırat'la tekrar görüştüklerini anlar. Fırat, Elif'e, Feraye'yle aralarında bir şey olmadığını anlatmaya çalışırken Elif umursamaz görünür ama içten içe kıskançlıktan delirir.
Cemil, Dila'ya, Güneş'in velayetini alacağına dair söz verir. Ama önce Ümran'ı, Fırat'ın gözünden düşürmesi gerekiyordur.