Dila ile Güneş uçurumun kenarında! Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm fragmanı yayınlandı: “Dünyadan çok daha güzel bir yere gideceğiz”

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana "Dünyadan çok daha güzel bir yere gideceğiz" sözleri damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elif, Feraye konusunda Fırat'a inanmak ister ama Feraye'nin kasıtlı olarak arkasında bıraktığı izler ona inanmasını zorlaştırır.