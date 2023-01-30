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    • Televizyon
    • 31.01.2023 01:00
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    • 31.01.2023 01:00
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    Dila ile Güneş uçurumun kenarında! Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm fragmanı yayınlandı: “Dünyadan çok daha güzel bir yere gideceğiz”

    Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı ATV’nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Dila ile Güneş’in uçurumun kenarına geldiği sahne yürekleri ağza getirirken “Dünyadan çok daha güzel bir yere gideceğiz” sözleri fragmana damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Dila ile Güneş uçurumun kenarında!

    Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana "Dünyadan çok daha güzel bir yere gideceğiz" sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Elif, Feraye konusunda Fırat'a inanmak ister ama Feraye'nin kasıtlı olarak arkasında bıraktığı izler ona inanmasını zorlaştırır.

    Elif çiftlikte bulduğu küpeleri, Feraye'nin kulağında görünce Fırat'la tekrar görüştüklerini anlar. Fırat, Elif'e, Feraye'yle aralarında bir şey olmadığını anlatmaya çalışırken Elif umursamaz görünür ama içten içe kıskançlıktan delirir.

    Cemil, Dila'ya, Güneş'in velayetini alacağına dair söz verir. Ama önce Ümran'ı, Fırat'ın gözünden düşürmesi gerekiyordur.

        Ümran ise Cemil'in avukata verdiği itirafı ele geçirmiştir. Ümran, Cemil'i köşeye sıkıştırdığı anda Cemil hiç beklemediği bir hamle yapar.

        Elif, sonunda patronuyla tanışır. Feraye, Elif'in yeni patronudur ve Elif'in dünyasını altüst edecek bir karşılaşma hazırlamıştır.

        Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
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        Haberler Televizyon Dila ile Güneş uçurumun kenarında! Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm fragmanı yayınlandı: “Dünyadan çok daha güzel bir yere gideceğiz”
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