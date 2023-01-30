Esra Erol’daki paranormal çift canlı yayında yüzleşti! Eşinin duvarla ilişki yaşadığını söylemişti! Yeni görüntüler sundu...

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran 29 yaşındaki 2 çocuk annesi Zeynep Yılan, eşi Hasan Yılan'ın duvarlarla konuştuğunu iddia ederek yaşadıklarını anlattı.
Hasan Bey ile 8 yıl önce nikah masasına oturduğunu dile getiren ve mutlu bir evliliklerinin olduğunu söyleyen Zeynep Hanım, kızının doğumundan sonra sorunlar yaşamaya başladıklarını belirtti.
Zeynep Hanım, şöyle konuştu: "Evliliğimizde hiç problem yoktu. Kızıma doğum yaptıktan sonra eşimin hareketleri değişti. Sürekli beni kameraya çekiyormuş, benim haberim yok. İki telefonu varmış, birini ses kaydı olarak eve koyuyormuş. Bunlardan benim hiçbir şekilde haberim yok. Bir süre sonra şüphelenmeye başladım. İşten çıktı. Beni de evden çıkarmıyordu kendi de çıkmıyordu. Dayanamadım artık ağlamaya başladım"