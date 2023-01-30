Esra Erol’daki paranormal çift canlı yayında yüzleşti! Eşinin duvarla ilişki yaşadığını söylemişti! Yeni görüntüler sundu...

Bunun üzerine eşinin kendisiyle konuşmak istediğini dile getiren Zeynep Hanım, şu ifadeleri kullandı: "Yanına çağırdı beni çektiği görüntülerden birini gösterdi. "Yanındaki kim?" diye sordu. Şoke oldum, videoda bir tek ben bir de bebek vardı. Yanımda bir erkek olduğunu iddia ederek onu bir tek benim gördüğümü söyledi. İddiasına göre; gözümde kameralı lensler varmış, bana radyasyonla gösteriyorlarmış"