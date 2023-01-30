Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 30.01.2023 23:13
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    • 30.01.2023 23:13
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    Esra Erol’daki paranormal çift canlı yayında yüzleşti! Eşinin duvarla ilişki yaşadığını söylemişti! Yeni görüntüler sundu...

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran 29 yaşındaki 2 çocuk annesi Zeynep Yılan, 4,5 aylık hamile olduğunu dile getirerek eşi Hasan Yılan ile yaşadığı sorunları anlattı. Zeynep Yılan’ın yaşadıkları ağızları açık bırakırken canlı yayına katılan Hasan Bey, "Karım güçleriyle duvardaki erkekle irtibat kuruyor!" dedi. Canlı yayında birkaç fotoğraf da gösteren genç adam, Türkiye’nin gündemine oturdu. Sosyal medyaya damga vuran olayda bugün yeni gelişmeler yaşandı. Hasan Bey, bu kez bambaşka fotoğraflarla izleyici karşısına çıkarken üçüncü bebeğinin cinsiyetini canlı yayında öğrendi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Eşinin duvarla ilişki yaşadığını söylemişti! Yeni görüntüler sundu

    Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran 29 yaşındaki 2 çocuk annesi Zeynep Yılan, eşi Hasan Yılan'ın duvarlarla konuştuğunu iddia ederek yaşadıklarını anlattı.

    Hasan Bey ile 8 yıl önce nikah masasına oturduğunu dile getiren ve mutlu bir evliliklerinin olduğunu söyleyen Zeynep Hanım, kızının doğumundan sonra sorunlar yaşamaya başladıklarını belirtti.

    Zeynep Hanım, şöyle konuştu: "Evliliğimizde hiç problem yoktu. Kızıma doğum yaptıktan sonra eşimin hareketleri değişti. Sürekli beni kameraya çekiyormuş, benim haberim yok. İki telefonu varmış, birini ses kaydı olarak eve koyuyormuş. Bunlardan benim hiçbir şekilde haberim yok. Bir süre sonra şüphelenmeye başladım. İşten çıktı. Beni de evden çıkarmıyordu kendi de çıkmıyordu. Dayanamadım artık ağlamaya başladım"

        Bunun üzerine eşinin kendisiyle konuşmak istediğini dile getiren Zeynep Hanım, şu ifadeleri kullandı: "Yanına çağırdı beni çektiği görüntülerden birini gösterdi. "Yanındaki kim?" diye sordu. Şoke oldum, videoda bir tek ben bir de bebek vardı. Yanımda bir erkek olduğunu iddia ederek onu bir tek benim gördüğümü söyledi. İddiasına göre; gözümde kameralı lensler varmış, bana radyasyonla gösteriyorlarmış"

        JANDARMAYLA EVDEN ÇIKTI!
        Zeynep Hanım, eşinin üzerine kapıyı kilitlediği için birkaç defa evden jandarmayla çıkmak zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.

        GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANDI!
        Zeynep Hanım'ın eşi dünkü canlı yayına görüntülü bağlanarak hakkındaki iddiaları net bir dille yalanladı. Daha sonra ise canlı yayına katılan Hasan Bey, eşinin dolaplarla konuştuğunu belirterek şunları söyledi: "Sürekli gözlerini benden kaçırıp odanın farklı yerine bakıyordu. O zaman durumu fark ettim. Karım duvarlara bakıyor ve gülümsüyor. Eşim oraya bakıyorsa orada bir şey vardır dedim. Karımın duvara baktığı noktanın fotoğrafını çektim ve şok oldum"

            Hasan Yılan daha sonra canlı yayında ayağa kalkarak fotoğraf ile ilgili detayları anlattı. Hasan Yılan, "Baktım fotoğrafını çektim. Önce bir anlam veremedim. Sağa sonra sola çevirdim. Bu onun baktığı duvar. Daha birçok görüntü var. Çıplak gözle görülmüyor. Fotoğrafı çekince görülüyor. Benim çıplak gözle göremediğimi karım özel yetenekleriyle görüyor" diye konuştu.

            Yılan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Karım duvardaki birileriyle iletişim halinde. Benim baktığım yerde sadece duvar var ama karımın baktığı yerde birileri oluyor. Karım nereye bakarsa orada iletişim kurduğu bir şeyler var. Evimizin gözetlendiğini düşünüyorum. Zeynep kızılötesi sayesinde evimizin gözetlenmesine izin veriyor"

            Zeynep Yılan iddiaları reddederek, "Sen hastasın! Ben buraya senden kurtulmak için geldim. Ben bu görüntülerde saçma sapan karmakarışık şeyler görüyorum" dedi. Zeynep Yılan ayrıca "Kocam sürekli takip edildiğini söylüyor" ifadelerini kullandı. Hasan Yılan ise, "Karım kurduğu düzenekle duvardaki erkeklerle iletişim kuruyor" dedi.

                YENİ GELİŞME!
                Yılan çifti, bugünkü canlı yayında bir kez daha karşı karşıya geldi. Canlı yayında çarpıcı iddialar ortaya atan Hasan Yılan, şu ifadeleri kullandı: "Karım, kızılötesi gücü ve teknoloji yardımıyla bana ihanet etti.

                Ben burada niye herhangi bir yeri çekince bir şey çıkmıyor da eşimin baktığı tarafta bu görüntüler ortaya çıkıyor? Benim tek derdim bu! Orada ne var ki bu çıkıyor? Karım gözündeki bir cihaz yardımıyla duvardaki adam ile konuşuyor"

                Zeynep Yılan da şöyle konuştu: "Telefonlarla yaptığı şeyler bunlar. Buradaki videoda hiçbir şey yok. O uygulamalardan yapıyor. Benim gözümde kameralı lensler var ya oradan yapıyorum bunları sanki. Ben her yerimde mi yaşıyorum bu düzeneği"

                    "HABERSİZ KAYITLAR İLİŞKİMİZİ BOZDU"
                    Hasan Yılan ise "Böyle yapılan habersiz kayıtlar ilişkimizi bozdu. Bir daha yapmamak üzere söz verdim ama eşimin hareketleri nedeniyle tekrar yaptım ve sözümde durmadım. Duvardaki adam yüzünden yuvamız yıkıldı. Duvardaki o adam kim Zeynep?" dedi.

                    "BEBEK BENDEN DEĞİL"
                    Genç kadın "Her fırsatta onu affettim. Çevremdeki herkes Hasan'ı çok sever. Bu yaşananların hiç yaşanmamış olmasını dilerdik. Ben üçüncü çocuğuma hamile olduğumu söyledim, tedavi ol dedim, kocam 'bebek benden değil' dedi, kabul etmedi" diyerek gözyaşı döktü.