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    • Televizyon
    • 30.01.2023 21:42
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    • 30.01.2023 21:44
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    Sipahi final mi, neden final yapıyor? Sipahi dizisi bitti mi, son bölüm ne zaman? Sipahi dizisi oyuncu kadrosu ve konusu...

    Show TV ekranlarında yayınlanan Sipahi dizisi hakkında flaş karar çıktı. Başrollerini Kaan Yıldırım ve Özge Gürel'in paylaştığı dizi yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşuyor. Dizi hakkında bir süredir final iddiaları konuşuluyordu. Reytinglerde hedeflediğini elde edemeyen yapım ekranlara veda ediyor. İşte detaylar...

    Sipahi final mi, neden final yapıyor?

    Her Pazartesi ekranlara gelen Sipahi dizisi hakkında kötü haber! Peki Sipahi final mi, neden final yapıyor? Sipahi bitti mi, neden?

    SIPAHI FİNAL MI, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

    Sipahi dizisi final yapıyor, karar verildi. 30 Ocak 2023 (bugün) yeni bölümü ile ekranlara gelecek dizi 8. bölümü ile son kez yayınlanacak.

    Dizinin reytinglerde beklenen başarıyı elde edememesinden dolayı final yaptığı konuşuluyor.

    SİPAHİ KONUSU

    Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir.

    Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

        SİPAHİ DİZİSİ OYUNCULARI

        Sipahi oyuncuları arasında Kaan Yıldırım, Özge Gürel, Kerem Alışık, Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi isimler yer alıyor.

        Kaan Yıldırım - Korkut Ali Türkoğlu
        Özge Gürel - Canan Doğan
        Kerem Alışık - Yıldırım Bozok
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        Haberler Televizyon Sipahi final mi, neden final yapıyor? Sipahi dizisi bitti mi, son bölüm ne zaman? Sipahi dizisi oyuncu kadrosu ve konusu...
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