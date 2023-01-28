50 bin TL'nin sahibi kim? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 27 Ocak 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi merak ediliyor. Haftanın finalinde Zuhal Topal'ın verdiği puanlar ve yarışmacıların birbirlerine verdikleri puanların toplanmasıyla birinci olan isim açıklanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte detaylar...