50 bin TL'nin sahibi kim? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 27 Ocak 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi merak ediliyor. Haftanın finalinde Zuhal Topal'ın verdiği puanlar ve yarışmacıların birbirlerine verdikleri puanların toplanmasıyla birinci olan isim açıklanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte detaylar...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
27 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi belli oldu. Büyük ödülü Can kazandı. Başarılı yarışmacı 29 puan aldı.
23-27 OCAK 2023 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI
1. gün yarışmacısı : Özgül Hanım
2. gün yarışmacısı : Kübra Hanım
3. gün yarışmacısı : Özcan Bey