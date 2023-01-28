Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 28.01.2023 11:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.01.2023 11:15
    ABONE OL

    50 bin TL'nin sahibi kim? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 27 Ocak 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi ise 50 bin TL ödülün sahibi alıyor.

    takvim.com.tr
    Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de kim kazandı?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi merak ediliyor. Haftanın finalinde Zuhal Topal'ın verdiği puanlar ve yarışmacıların birbirlerine verdikleri puanların toplanmasıyla birinci olan isim açıklanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte detaylar...

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

    27 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi belli oldu. Büyük ödülü Can kazandı. Başarılı yarışmacı 29 puan aldı.

    23-27 OCAK 2023 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

    1. gün yarışmacısı : Özgül Hanım
    2. gün yarışmacısı : Kübra Hanım
    3. gün yarışmacısı : Özcan Bey


        4. gün yarışmacısı : Nur Hanım
        5. gün yarışmacısı : Can Bey

        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

        Bu hafta en yüksek puanı alan isim 50 bin TL para ödülü kazanacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tunç Soyer’in bitmek bilmeyen HDP aşkı
        Haberler Televizyon 50 bin TL'nin sahibi kim? Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 27 Ocak 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
            SON DAKİKA