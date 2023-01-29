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    • Televizyon
    • 29.01.2023 08:00
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    • 29.01.2023 08:00
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    Ateş Kuşları yeni bölüm full, kesintisiz, izle ATV - ATEŞ KUŞLARI 3. BÖLÜM İZLE ATV!

    Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 13 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Benal Tairi'nin üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Ateş Kuşları dizisi bu akşam yeni bölümüyle ATV'de yayınlandı. İşte Ateş Kuşları yeni bölüm full, kesintisiz, son bölüm izleme ekranı ATV.

    takvim.com.tr
    ATEŞ KUŞLARI 3. BÖLÜM İZLE ATV!

    ATV'nin taze dizisi Ateş Kuşları bu akşam yeni bölümüyle saat 20:00'da ATV'de izleyici karşısına çıktı. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. İşte Ateş Kuşları yeni bölüm full, kesintisiz izle ATV...

    👉ATEŞ KUŞLARI ATV SON BÖLÜM İZLE

    ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    2000 yılına girerken çocukları dilendiren bir adamın elindeki 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit, Kara…

    Dünyanın tüm kalleşliğine meydan okurcasına kardeş olmayı başarırlar. Tutunacak kökleri olmadığı için birbirlerine tutunup kendilerine köksüzler derler.

    Köksüzlerin kaderi bir gece çöpte bebek bulmaları ile değişir. Mercan çocuk yaşta anne olur köksüzlere. Ali de baba…

    Kendilerine bakamayan köksüzler bu bebeği çöpten buldukları ile de olsa büyütmeye karar verirler. Ama bu kolay olmayacaktır.

        Çünkü aynı gece büyük bir günaha gebedir. Köksüzlerin ömür boyu sırtlarında taşıyacakları bu sır en çok da Ali'nin canını yakacaktır.

        Hem onları dilendiren Çatal hem de o gecenin sırrı peşlerini bırakmayacaktır.

        Birbirlerine tutunarak hayatta kalan bu sokak çocukları için 23 senelik sır perdesi Gülayşe'nin aşık olması ve Barbaros Komiser'in hayatlarına girmesi ile tekrar açılacaktır…

        ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI KİMLER?

        İlayda Alişan - Gülayşe Ateş

        Hande Soral - Mercan Ateş

        Burak Tozkoparan - Barbaros

        Görkem Sevindik - Ali Ateş

        Erdem Şanlı - Zıpkın Ateş

        Emir Çubukçu - Sabit Ateş
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        Haberler Televizyon Ateş Kuşları yeni bölüm full, kesintisiz, izle ATV - ATEŞ KUŞLARI 3. BÖLÜM İZLE ATV!
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