Ateş Kuşları yeni bölüm full, kesintisiz, izle ATV - ATEŞ KUŞLARI 3. BÖLÜM İZLE ATV!

ATV'nin taze dizisi Ateş Kuşları bu akşam yeni bölümüyle saat 20:00'da ATV'de izleyici karşısına çıktı. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. İşte Ateş Kuşları yeni bölüm full, kesintisiz izle ATV...
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ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
2000 yılına girerken çocukları dilendiren bir adamın elindeki 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit, Kara…
Dünyanın tüm kalleşliğine meydan okurcasına kardeş olmayı başarırlar. Tutunacak kökleri olmadığı için birbirlerine tutunup kendilerine köksüzler derler.
Köksüzlerin kaderi bir gece çöpte bebek bulmaları ile değişir. Mercan çocuk yaşta anne olur köksüzlere. Ali de baba…
Kendilerine bakamayan köksüzler bu bebeği çöpten buldukları ile de olsa büyütmeye karar verirler. Ama bu kolay olmayacaktır.