Şahmaran 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Şahmaran 2. sezon tarihi... Serenay Sarıkaya sinyali verdi, Burak Deniz açıkladı!

Şahmaran 2. sezon tarihi hakkında araştırmalar hızlandı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan dizinin ilk sezonu büyük ilgi gördü. İşte Şahmaran 2. sezon tarihi...
ŞAHMARAN 2. SEZON TARİHİ: ŞAHMARAN 2. SEZON BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Netflix Türkiye yapımı Şahmaran dizisi yayın hayatına başladı. Yönetmenliğini Umur Turagay'ın üstlendiği dizi, 20 Ocak 2023 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Netflix üzerinden tüm dünyayla aynı anda izleyiciyle buluştu.
ŞAHMARAN 2. SEZON 2023 EYLÜL'DE GELEBİLİR!
Dizide Maran karakterini canlandıran Burak Deniz, 2. sezonun tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Deniz, "İkinci sezon hazırlıkları başladı. Mayıs'ta mı başlarız, yoksa yaz ortasında mı girecek o belli değil. Haber bekliyoruz. Ya Eylül zamanı, ya da yeni yıla yakın Aralık gibi yayınlanacak gibi gözüküyor" dedi. Şahmaran'nın 2. sezonunun 2023'ün sonuna kadar yayınlanması bekleniyor ve bir kaç sezon daha devam edeceği düşünülüyor.