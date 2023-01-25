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    • 26.01.2023 01:33
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    • 26.01.2023 01:34
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    Kardeşlerim 77. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "O kuyudan ya birlikte çıkarız Akif ya da birlikte boğuluruz!"

    Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kardeşlerim dizisinin merakla beklenen 77. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. "O kuyudan ya birlikte çıkarız Akif ya da birlikte boğuluruz!" sözlerinin damga vurduğu fragman, yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkardı. İşte Kardeşlerim’in büyük ilgi gören 77. bölüm 2. fragmanı...

    O kuyudan ya birlikte çıkarız Akif ya da birlikte boğuluruz!

    ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 77. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni fragmana "O kuyudan ya birlikte çıkarız Akif ya da birlikte boğuluruz!" sözleri damga vurdu.

    76. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Sarp'ın sinsi planı işe yaradı. Hastanede tedavi altına alınan Sarp, onların suçunu Ömer'e attı. Ahmet'in ona inanmayı seçmesi ile tüm dengeler yine değişir. Ömer yine kötü ve suçlu pozisyona düşer. Ahmet onu nüfusuna almaktan vazgeçer. Ömer de aldığı motoru geri iade eder.

    Asiye ve Doruk ise suçsuz olduklarını kanıtlayana kadar gözaltında tutulurlar. Akif ve Nebahat Doruk'u çıkartırlar ama o Asiye'ye yardım etmezlerse çıkmayı kabul etmez.

    Akif Ayla'dan ses kaydını silmesi için bir plana yapar ve evine gider. Doruk ve Yasmin anneleriyle birlikte yemeğe çıkarlar. Asiye bu duruma bozulur ve Doruk'a trip atar. Orhan, Şengül'ün evinde kendine oda tutar. Bunu öğrenen Gönül fenalık geçirir.

        Asiye'ye kumpas kuran Yasmin, onunla Ömer'in arasını açmayı başarır. Sarp'ın telefonunda Süsen'in mesajını bulan Ömer, onunla yüzleşmeye gider. Ona gerçeği sorar. Sarp son dakika gelir onun cesaretini toplayıp söyleyemediği şeyin çıktıkları olduğunu söyler.

        Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, Cumartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!
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        Haberler Televizyon Kardeşlerim 77. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "O kuyudan ya birlikte çıkarız Akif ya da birlikte boğuluruz!"
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