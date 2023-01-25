Kardeşlerim 77. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "O kuyudan ya birlikte çıkarız Akif ya da birlikte boğuluruz!"

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 77. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni fragmana "O kuyudan ya birlikte çıkarız Akif ya da birlikte boğuluruz!" sözleri damga vurdu.

76. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sarp'ın sinsi planı işe yaradı. Hastanede tedavi altına alınan Sarp, onların suçunu Ömer'e attı. Ahmet'in ona inanmayı seçmesi ile tüm dengeler yine değişir. Ömer yine kötü ve suçlu pozisyona düşer. Ahmet onu nüfusuna almaktan vazgeçer. Ömer de aldığı motoru geri iade eder.