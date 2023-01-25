SIFIRINCI GÜN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 25 Ocak TV8 yayın akışı! Sıfırıncı Gün yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Acun Medya imzalı, ilk bölümü 28 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği, senaryosunu ise Atasay Koç'un kaleme aldığı polisiye dizi Sıfırıncı Gün yeni bölümleriyle Çarşamba günleri izleyici karşısına çıkıyor. 25 Ocak TV8 yayın akışında dizinin yeni bölümünün yer almaması ise merak uyandırdı. Peki Sıfırıncı Gün yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
SIFIRINCI GÜN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
25 Ocak 2023 yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'da Survivor yayınlanacak. Sıfırıncı Gün dizisinin yayın günü değişti. Sevilen dizi bu haftadan itibaren Cuma günleri saat 20:00'da yayınlanacak.
İşte 25 Ocak 2023 TV 8 yayın akışı:
11:15 Doya Doya Moda
12:45 Canım Annem
13:45 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra