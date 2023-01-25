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    • Televizyon
    • 25.01.2023 18:53
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    • 25.01.2023 18:55
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    SIFIRINCI GÜN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 25 Ocak TV8 yayın akışı! Sıfırıncı Gün yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    Başrollerini Engin Öztürk, Aybüke Pusat ve Damla Colbay'ın paylaştığı Sıfırıncı Gün adlı dizi her hafta Çarşamba günü yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Ancak bu akşamki TV 8 yayın akışında bulunmaması dikkat çekti. İzleyiciler internet arama motorlarında nedeni hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki Sıfırıncı Gün bu akşam yok mu, neden yok? Sıfırıncı Gün yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 25 Ocak TV8 yayın akışı!

    SIFIRINCI GÜN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    Acun Medya imzalı, ilk bölümü 28 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği, senaryosunu ise Atasay Koç'un kaleme aldığı polisiye dizi Sıfırıncı Gün yeni bölümleriyle Çarşamba günleri izleyici karşısına çıkıyor. 25 Ocak TV8 yayın akışında dizinin yeni bölümünün yer almaması ise merak uyandırdı. Peki Sıfırıncı Gün yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    SIFIRINCI GÜN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

    25 Ocak 2023 yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'da Survivor yayınlanacak. Sıfırıncı Gün dizisinin yayın günü değişti. Sevilen dizi bu haftadan itibaren Cuma günleri saat 20:00'da yayınlanacak.

    İşte 25 Ocak 2023 TV 8 yayın akışı:

    11:15 Doya Doya Moda

    12:45 Canım Annem

    13:45 Survivor Panorama

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    20:00 Survivor 2023

    00:15 Survivor Ekstra

        SIFIRINCI GÜN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

        Sıfırıncı Gün oyuncuları arasında Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya, Yiğit Özşener, Berk Cankat, Adnan Biricik, Esra Ruşan, Uğur Uzunel, Damla Colbay, Demir Karahan, Tolga Karel gibi isimler yer alıyor.

        SIFIRINCI GÜN KONUSU NEDİR?

        Aksiyon polisiye türündeki Sıfırıncı Gün dizisinde Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve amirleri Kadir'in hikayesi anlatılacak.

        Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşindedir. Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersizdir.

        O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar.

        Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.
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        Haberler Televizyon SIFIRINCI GÜN BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK? 25 Ocak TV8 yayın akışı! Sıfırıncı Gün yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
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