Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Osman Bey ve Alplerinin duası!

Kuruluş Osman'ın 114. Bölümünde; Osman Bey, Nayman'ın ordusuna karşılık Türk beylerini kendi ardında savaşmaya çağırmak amacıyla beyleri tek tek ziyaret ederken Alpleriyle birlikte konakladıkları mağara da namaz kılıp, zafer için Allah'a yakardılar.

Osman Bey ve Alplerinin duası!

Osman Bey, "Allah'ım. Ey Vahid olan Samed olan Rabbim. Birsin. Teksin. Davamız senin birliğini cümle cihana yaymaktır. Sen bizi yolumuzda muzaffer kıl. Rabbim… Kâfirlerden, münafıklardan her türlü gizli ve açık tuzaklardan bizi muhafaza edecek olan sensin. Tek muradımız, ümmetin birlik olup senin rızan için benlik davası gütmeden İla-yi Kelimetullah davasını sırtlanmasıdır. Bu uğurda canımız da bütün malımız da fedadır. Rabbim, beni sana el açmış bu yiğitleri ve dahi hiçbir mümini, nefsinin elinde olanlardan eyleme. Rabbim. Kelamımı tesirli kıl. Kıl ki mazluma diş bileyen müşrikleri def etme kudretini bulayım. Amin!" diyerek dua etti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 114. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.