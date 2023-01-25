Bir Küçük Gün Işığı 21. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sonunda Fırat kim olduğunu anladı”

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı dizisinin merakla beklenen 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada da büyük ses getiren yeni bölüm fragmanına Ümran'ın "Sonunda Fırat kim olduğunu anladı" şeklindeki sözleri damga vurdu.

20. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fırat ile arasını düzeltmek için çiftliğe gitti ve orada büyük sürprizle karşılaştı.Tam zamanında yetişen Elif ve Fırat, Cemil'i bir kez daha Ümran'ın elinden kurtarırlar. Eve tekrar doktor gelir. Cemil iyileşmeye başlamıştır ve avukat ister.