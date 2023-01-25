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    • 25.01.2023 18:07
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    • 25.01.2023 18:07
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    Bir Küçük Gün Işığı 21. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sonunda Fırat kim olduğunu anladı”

    Berk Oktay, Seray Kaya ve Esra Dermancıoğlu’nun başrolünde yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı dizisinin merakla beklenen 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına Ümran’ın “Sonunda Fırat kim olduğunu anladı” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 21. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Sonunda Fırat kim olduğunu anladı”

    Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı dizisinin merakla beklenen 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada da büyük ses getiren yeni bölüm fragmanına Ümran'ın "Sonunda Fırat kim olduğunu anladı" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    20. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Fırat ile arasını düzeltmek için çiftliğe gitti ve orada büyük sürprizle karşılaştı.Tam zamanında yetişen Elif ve Fırat, Cemil'i bir kez daha Ümran'ın elinden kurtarırlar. Eve tekrar doktor gelir. Cemil iyileşmeye başlamıştır ve avukat ister.

    Ümran büyük panik içindedir. Fırat'a babasını annesinin ittiğini söyleyen Elif'i önce Ümran sonra da Cemil yalancı çıkartır. Ümran söylediklerini inkar ederken Cemil ise düşmesinin kaza olduğunu söyler.

    Önce kendisinden sonra annesinden şimdi de babasından şüphe eden Elif ile Fırat'ın arası gittikçe açılır. Dila ise çok mutludur. Cemil, Güneş ile Dila'nın arasında köprü olur. Güneş'in kendisine olan sevgisini Dila ile yakınlaşmaları için kullanır. Ümran ise iyice köşeye sıkışmıştır.

        Vasiyetini hazırlayan ve avukata her şeyi anlatan Cemil, onu Fırat'ı kaybetmekle tehdit eder. Fulya ise Alper'in babası ile tanışır. Gülümser Hanım için gece beklenmedik geçer. Eşref Bey kendine has bir adamdır. Gülümser'e iltifatlar yağdırırken çocukların evlenmelerinden değil dost hayatı yaşamalarını gerektiğini söyler.

        Evde bomba etkisi yaratan Eşref söyledikleri ile Gülümser'i yatağa düşürür. Ümran, Cemil'in her söylediğini yapan kuklasına dönüşürken Elif bir süre çiftlik evine kalmaya giden Fırat'a sürpriz yapar. Ama asıl sürpriz onu beklemektedir. Fırat evde yalnız değildir. Yabancı bir kadın ıslak saçları ve Fırat'ın gömleği ile etrafta dolaşmaktadır. Bu kadın Ayazları bitirmek için türlü türlü plan ve kumpas kuran rakiplerinden başkası değildir.

        Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikâyesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi atv'de.
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