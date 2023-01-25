Bir Küçük Gün Işığı 21. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sonunda Fırat kim olduğunu anladı”

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı dizisinin merakla beklenen 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada da büyük ses getiren yeni bölüm fragmanına Ümran'ın "Sonunda Fırat kim olduğunu anladı" şeklindeki sözleri damga vurdu.
20. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Fırat ile arasını düzeltmek için çiftliğe gitti ve orada büyük sürprizle karşılaştı.Tam zamanında yetişen Elif ve Fırat, Cemil'i bir kez daha Ümran'ın elinden kurtarırlar. Eve tekrar doktor gelir. Cemil iyileşmeye başlamıştır ve avukat ister.
Ümran büyük panik içindedir. Fırat'a babasını annesinin ittiğini söyleyen Elif'i önce Ümran sonra da Cemil yalancı çıkartır. Ümran söylediklerini inkar ederken Cemil ise düşmesinin kaza olduğunu söyler.
Önce kendisinden sonra annesinden şimdi de babasından şüphe eden Elif ile Fırat'ın arası gittikçe açılır. Dila ise çok mutludur. Cemil, Güneş ile Dila'nın arasında köprü olur. Güneş'in kendisine olan sevgisini Dila ile yakınlaşmaları için kullanır. Ümran ise iyice köşeye sıkışmıştır.