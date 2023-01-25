Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! İsmihan Sultan Orhan Bey’i zehirletti!

'Kuruluş Osman'ın 114. Bölümünde, İsmihan Sultan yeni bir oyun kurarak Avcı Bey aracılığıyla Esma'ya bir zehir ulaştırdı. Avcı, Esma'dan zehri Alaeddin'in pusatına sürmesini isteyerek "Valide Sultan'ın da Bengi Hatun'un da haberi var. Eğer dediklerimi etmezsen… Bir daha kardeşini göremezsin" şekkinde tehdit etti.

Kuruluş Osman’daki o efsane sahne!

Kardeşiyle tehdit edilen Esma; otağa şerbet ikram etmek için girdiğinde Alaeddin'in pusatına zehri sürdü. Orhan Bey ve Alaeddin Beyler talim ederken, Alaeddin'in bir hamlesi sonucunda Orhan kolundan yaralandı.

Oğlu için endişelenen Malhun Hatun, Kumral Abdal'a haber verdi. Kumral Abdal, Orhan'ın tedavisine başladı ancak tedavi etkili olmadı.

En başta yalnızca kolunu hissetmeyen Orhan, sonrasında tüm vücudunu hissetmemeye başladı. Orhan'ın yaralanmış olması Malhun Hatun'da şüphe uyandırdı ve bu yaşananların arkasında Bengi Hatun olduğunu düşünerek onun boğazına hançerini dayadı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 114. Bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.