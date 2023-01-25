Kuruluş Osman 115. bölüm fragmanı yayınlandı: Nayman sizin kellelerinizden kule yapacak!

'Kuruluş Osman'ın 114. Bölümünde, İsmihan Sultan yeni bir oyun kurarak Avcı Bey aracılığıyla Esma'ya bir zehir ulaştırdı. Avcı, Esma'dan zehri Alaeddin'in pusatına sürmesini isteyerek "Valide Sultan'ın da Bengi Hatun'un da haberi var. Eğer dediklerimi etmezsen… Bir daha kardeşini göremezsin" şekkinde tehdit etti.