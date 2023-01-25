Kuruluş Osman 115. bölüm fragmanı yayınlandı: Nayman sizin kellelerinizden kule yapacak!

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 115. bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmana "Nayman sizin kellelerinizden kule yapacak!" sözleri damga vurdu.
İSMİHAN SULTAN ORHAN BEY'İ ZEHİRLETTİ!
'Kuruluş Osman'ın heyecanla ve merakla takip edilen 114. Bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'da, her ne kadar barış sağlamış görünse de İsmihan Sultan Osman Bey'e karşı savaş pusatlarını indirmedi. İsmihan Sultan, Osman Bey'e evlat acısı yaşatmakta kararlıdır. Orhan Bey'i kardeşi Alaeddin'in pusatıyla zehirleyip onu ölmekten beter etme planı yapmıştır. Orhan Bey'in zehirlenmesi obanın ortasına ateş gibi düşer.
'Kuruluş Osman'ın 114. Bölümünde, İsmihan Sultan yeni bir oyun kurarak Avcı Bey aracılığıyla Esma'ya bir zehir ulaştırdı. Avcı, Esma'dan zehri Alaeddin'in pusatına sürmesini isteyerek "Valide Sultan'ın da Bengi Hatun'un da haberi var. Eğer dediklerimi etmezsen… Bir daha kardeşini göremezsin" şekkinde tehdit etti.
Kardeşiyle tehdit edilen Esma; otağa şerbet ikram etmek için girdiğinde Alaeddin'in pusatına zehri sürdü. Orhan Bey ve Alaeddin Beyler talim ederken, Alaeddin'in bir hamlesi sonucunda Orhan kolundan yaralandı.