3,5 yıllık eşiyle 3 aydır ayrı! Esra Erol’da inanılmaz olay: Kayınvalidem beni üç harflilerle korkutuyordu! Yatak odama gelip...

Esra Erol'da programına başvuran Ayşegül Sayın, eşi İsmet Sayın ve ailesiyle sorunlar yaşadığını belirterek yardım istedi.
İsmet Sayın ile liseden beri sevgili oldukları sonrasında nikah masasına oturduklarını belirten Sevgi Hanım, "Ailesi beni istemiyordu. Halasının kızıyla evlendirmek istiyorlardı sanırım. İstemeye geldiklerinde kayınvalidem "Biz istemiyorduk da yanımızdakine söz geçiremedik" dedi. Birkaç defa kayınpederim üzerime yürüdü, dövmek için" ifadelerini kullandı.
3,5 yıldır evli 3 aydır ise eşiyle ayrı olduklarını vurgulayan Ayşegül Hanım, maddi olarak da sıkıntı yaşadıklarını belirterek "Bizim aslında ayrılma sebebimiz yok. Eşim beni 6 aylık hamileyken de aldattı. Ailesi psikolojik şiddet uyguladı. Son noktamız borçlar oldu. Eşim üstüme kredi çekiyor, ödeyemiyor. Tekrar çekip, borcu borçla kapatmaya çalışıyor" dedi.