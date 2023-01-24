3,5 yıllık eşiyle 3 aydır ayrı! Esra Erol’da inanılmaz olay: Kayınvalidem beni üç harflilerle korkutuyordu! Yatak odama gelip...

3,5 yıldır evli 3 aydır ise eşiyle ayrı olduklarını vurgulayan Ayşegül Hanım, maddi olarak da sıkıntı yaşadıklarını belirterek "Bizim aslında ayrılma sebebimiz yok. Eşim beni 6 aylık hamileyken de aldattı. Ailesi psikolojik şiddet uyguladı. Son noktamız borçlar oldu. Eşim üstüme kredi çekiyor, ödeyemiyor. Tekrar çekip, borcu borçla kapatmaya çalışıyor" dedi.