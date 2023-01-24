Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 24.01.2023 19:37
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    • 24.01.2023 20:10
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    3,5 yıllık eşiyle 3 aydır ayrı! Esra Erol’da inanılmaz olay: Kayınvalidem beni üç harflilerle korkutuyordu! Yatak odama gelip...

    Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran 24 yaşındaki Ayşegül Sayın, "Kayınvalidem Sevgi Sayın cinlerle kafayı bozdu. Hayatımı mahvetti! Eşim İsmet Sayın, annesinin sözünden çıkmıyor!" diyerek yardım istedi. 2 çocuk annesi Ayşegül Hanım’ın anlattıkları izleyicileri şoke etti. Aldatıldığını ve eşinin ailesi tarafından psikolojik şiddete uğradığını açıklayan Ayşegül Hanım, canlı yayında eşi ve görümcesiyle yüzleşti. İşte o anlar...

    takvim.com.tr
    Kayınvalidem beni üç harflilerle korkutuyordu!

    Esra Erol'da programına başvuran Ayşegül Sayın, eşi İsmet Sayın ve ailesiyle sorunlar yaşadığını belirterek yardım istedi.

    İsmet Sayın ile liseden beri sevgili oldukları sonrasında nikah masasına oturduklarını belirten Sevgi Hanım, "Ailesi beni istemiyordu. Halasının kızıyla evlendirmek istiyorlardı sanırım. İstemeye geldiklerinde kayınvalidem "Biz istemiyorduk da yanımızdakine söz geçiremedik" dedi. Birkaç defa kayınpederim üzerime yürüdü, dövmek için" ifadelerini kullandı.

    3,5 yıldır evli 3 aydır ise eşiyle ayrı olduklarını vurgulayan Ayşegül Hanım, maddi olarak da sıkıntı yaşadıklarını belirterek "Bizim aslında ayrılma sebebimiz yok. Eşim beni 6 aylık hamileyken de aldattı. Ailesi psikolojik şiddet uyguladı. Son noktamız borçlar oldu. Eşim üstüme kredi çekiyor, ödeyemiyor. Tekrar çekip, borcu borçla kapatmaya çalışıyor" dedi.

        Ayşegül Hanım, sözlerini şöyle sürdürdü: "En son kayınvalidemi arayıp "Evimizi köye aldırın, çocuğum evde aç kalıyor" dedim. Çağırdı bizi, ertesi gün köye gittik. Ben işimi bıraktım çünkü eşimin çocuğumu sarstığını gördüm. Çocuğumda egzama vardı, "Uyusana" diye sarsıyordu"

        Üç aydır eşiyle ayrı olduğunu, boşanma davası açtığını ve çocuklarıyla beraber yaşadığını söyleyen Ayşegül Hanım, "Evliliğimi kayınvalidem yıktı" dedi.

        İSMET SAYIN CANLI YAYIN!
        Canlı yayına telefonla bağlanan İsmet Sayın, "Ayrılığımızın annemle falan alakası yok. Biz çoğunlukla evde kavga ediyorduk zaten. Hep huzursuzluk çıkarıyordu" ifadelerini kullandı.

            Ayşegül Hanım da kavga nedenlerinin çocuklarının ihtiyaçları olduğunu söyledi. Tansiyonun yükseldiği stüdyoda Ayşegül Hanım, oğluna kendi annesinin, kızına ise 6 ay kayınvalidesinin baktığını söyleyerek "Kızımı 2 hafta önce babaannesine gönderdim. Kızım gecenin yarısı battaniye silkeletiyordu. Çoraplarını çıkarmasın diye böceklerle korkutuyormuş. Polisle korkutmuş" dedi.

            Ayşegül Hanım, eşinin ev sahibine boşanacaklarını söylediğini ve kendisini evden çıkarmasını istediğini iddia etti. Ayşegül Hanım, "Eşim kendi kararını kendi alamıyor. Onu ablası, ablasını da annesi yönetiyor" şeklinde konuştu.

            Karşılıklı iddiaları yalanlayan çiftten Ayşegül Hanım, "Kayınvalidem ben hamileyken, bebeğimi düşürmem için üç harflilerden bahsederdi. Yatak odamın kapısına gelip korkunç sesler çıkarırdı" diyerek herkesi şoke etti.

                AYŞEGÜL SAYIN'IN GÖRÜMCESİ CANLI YAYINDA!
                Canlı yayına İsmet Bey'den sonra telefonla bağlanan görümce Elif Hanım, "Biz yuva yıkan taraf değiliz. Tam tersi Ayşegül'ün ailesi ayrılmalarını istiyordu. Benim annem nasıl korkutmuş onu, kanıtlasın" dedi.
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                Haberler Televizyon 3,5 yıllık eşiyle 3 aydır ayrı! Esra Erol’da inanılmaz olay: Kayınvalidem beni üç harflilerle korkutuyordu! Yatak odama gelip...
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