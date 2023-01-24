Ateş Kuşları 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Bizim yüzümüz var da sizin görecek gözünüz yok”

Cuma akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Ateş Kuşları 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana "Bizim yüzümüz var da sizin görecek gözünüz yok" sözleri damga vurdu.

ATEŞ KUŞLARI'NIN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Komiser Barbaros, Gülayşe'nin 23 yıl önce kaybolan Nizam Eyüboğlu'nun kayıp kızı Lara olduğundan şüphelenmesi üzerine Gülayşe'yi takibe aldı. Zümrüt'ün kirasını ödeyebilmek için kendisine hediye edilen telefonu satmaya çalışan Gülayşe'yi gören Barbaros, onunla karşılaşmış gibi yaptı.