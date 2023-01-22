Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 22.01.2023 21:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.01.2023 21:33
    ABONE OL

    TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre kumru gibi hangi anlama gelen bir deyimdir?

    TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre kumru gibi hangi anlama gelen bir deyimdir? sorusu arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    TDK Güncel Türkçe Sözlük’e göre kumru gibi hangi anlama gelen bir deyimdir?

    TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre kumru gibi hangi anlama gelen bir deyimdir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre kumru gibi hangi anlama gelen bir deyimdir?

    A: Sıcakkanlı

    B: Uykuya düşkün

    C: Kendi dünyasına çekilmiş

    D: Erkenden uyanan

    CEVAP: C

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Trabzonspor, İstanbulspor’u 4-0 ile geçti
    Haberler Televizyon TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre kumru gibi hangi anlama gelen bir deyimdir?
        SON DAKİKA