TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre kumru gibi hangi anlama gelen bir deyimdir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: TDK Güncel Türkçe Sözlük'e göre kumru gibi hangi anlama gelen bir deyimdir?

A: Sıcakkanlı

B: Uykuya düşkün

C: Kendi dünyasına çekilmiş

D: Erkenden uyanan

CEVAP: C