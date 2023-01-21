Asiye rest çekti! Kardeşlerim 77. bölüm fragmanı yayınlandı: Benim arkamdan mı konuşuyorsunuz?

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 77. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Asiye'nin"Benim arkamdan mı konuşuyorsunuz?" sözleri damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp'ın yaralanması, Ahmet ve Ömer cephesinde önemli gelişmeler yaşanmasına neden olurken, Akif de Ayla'nın aldığı ses kaydını imha etmek için çabalar.

Asiye ve Doruk tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken; Orhan, Eren ailesini çok sevindirecek sürpriz bir karar alır.

Nebahat, Doruk'u Asiye'den uzaklaştırmak için farklı yollar denemeye devam ederken, Ömer'le kardeşlik bağı gün geçtikçe daha da güçlenen Yasmin'in Asiye'ye karşı yaptığı hamle hiç beklenmedik bir sonuca sebep olur.

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