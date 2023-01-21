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    • Televizyon
    • 22.01.2023 01:47
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    • 22.01.2023 01:47
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    Asiye rest çekti! Kardeşlerim 77. bölüm fragmanı yayınlandı: Benim arkamdan mı konuşuyorsunuz?

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim 76’ncı bölümüyle ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. Milyonları ekrana kilitleyen bölümün ardından merakla beklenen fragman da yayınlandı. Asiye’nin rest çektiği görülen fragmana “Benim arkamdan mı konuşuyorsunuz?” sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 77. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    Benim arkamdan mı konuşuyorsunuz?

    ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 77. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Asiye'nin"Benim arkamdan mı konuşuyorsunuz?" sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Sarp'ın yaralanması, Ahmet ve Ömer cephesinde önemli gelişmeler yaşanmasına neden olurken, Akif de Ayla'nın aldığı ses kaydını imha etmek için çabalar.

    Asiye ve Doruk tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken; Orhan, Eren ailesini çok sevindirecek sürpriz bir karar alır.

    Nebahat, Doruk'u Asiye'den uzaklaştırmak için farklı yollar denemeye devam ederken, Ömer'le kardeşlik bağı gün geçtikçe daha da güçlenen Yasmin'in Asiye'ye karşı yaptığı hamle hiç beklenmedik bir sonuca sebep olur.

    Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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    Haberler Televizyon Asiye rest çekti! Kardeşlerim 77. bölüm fragmanı yayınlandı: Benim arkamdan mı konuşuyorsunuz?
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