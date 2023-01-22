Hangi ünlü kişinin adı herhangi bir havalimanının adında geçmez? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Hangi ünlü kişinin adı herhangi bir havalimanının adında geçmez?

A: Louis Amstrong

B: Ferit Melen

C: Leonardo da Vinci

D: Van Gogh

CEVAP: D