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    • 22.01.2023 22:41
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    • 22.01.2023 22:45
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    Hangi ünlü kişinin adı herhangi bir havalimanının adında geçmez?

    Hangi ünlü kişinin adı herhangi bir havalimanının adında geçmez? sorusu arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Kim Milyoner’de dikkat çeken havalimanı sorusu!

    Hangi ünlü kişinin adı herhangi bir havalimanının adında geçmez? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Hangi ünlü kişinin adı herhangi bir havalimanının adında geçmez?

    A: Louis Amstrong

    B: Ferit Melen

    C: Leonardo da Vinci

    D: Van Gogh

    CEVAP: D

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    Haberler Televizyon Hangi ünlü kişinin adı herhangi bir havalimanının adında geçmez?
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