Barış Manço sözü ve müziği kendisine ait olan şarkılarda hangi atasözünü hiç kullanmamıştır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Barış Manço sözü ve müziği kendisine ait olan şarkılarda hangi atasözünü hiç kullanmamıştır?

A: Keskin sirke küpüne zarar

B: Armudun iyisini ayılar yer

C: Gülü seven dikenine katlanır

D: Kara haber tez duyulur

CEVAP: C