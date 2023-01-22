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    • 22.01.2023 23:33
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    • 22.01.2023 23:36
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    Barış Manço sözü ve müziği kendisine ait olan şarkılarda hangi atasözünü hiç kullanmamıştır?

    Barış Manço sözü ve müziği kendisine ait olan şarkılarda hangi atasözünü hiç kullanmamıştır? sorusu arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Kim Milyoner’de dikkat çeken Barış Manço sorusu!

    Barış Manço sözü ve müziği kendisine ait olan şarkılarda hangi atasözünü hiç kullanmamıştır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Barış Manço sözü ve müziği kendisine ait olan şarkılarda hangi atasözünü hiç kullanmamıştır?

    A: Keskin sirke küpüne zarar

    B: Armudun iyisini ayılar yer

    C: Gülü seven dikenine katlanır

    D: Kara haber tez duyulur

    CEVAP: C

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