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    • 22.01.2023 23:38
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    • 22.01.2023 23:41
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    ABD Çalışma Bakanlığının yayımladığı rapora göre, 2020'de hangi meslekteki ölümcül iş yaralanma oranları diğerlerine göre daha fazladır?

    ABD Çalışma Bakanlığının yayımladığı rapora göre, 2020'de hangi meslekteki ölümcül iş yaralanma oranları diğerlerine göre daha fazladır? sorusu arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    Kim Milyoner’de dikkat çeken meslek sorusu!

    ABD Çalışma Bakanlığının yayımladığı rapora göre, 2020'de hangi meslekteki ölümcül iş yaralanma oranları diğerlerine göre daha fazladır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: ABD Çalışma Bakanlığının yayımladığı rapora göre, 2020'de hangi meslekteki ölümcül iş yaralanma oranları diğerlerine göre daha fazladır?

    A: Çatı ustalığı

    B: Tır şoförlüğü

    C: Odunculuk

    D: Uçuş Mühendisliği

    CEVAP: C

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    Haberler Televizyon ABD Çalışma Bakanlığının yayımladığı rapora göre, 2020'de hangi meslekteki ölümcül iş yaralanma oranları diğerlerine göre daha fazladır?
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