ABD Çalışma Bakanlığının yayımladığı rapora göre, 2020'de hangi meslekteki ölümcül iş yaralanma oranları diğerlerine göre daha fazladır? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: ABD Çalışma Bakanlığının yayımladığı rapora göre, 2020'de hangi meslekteki ölümcül iş yaralanma oranları diğerlerine göre daha fazladır?

A: Çatı ustalığı

B: Tır şoförlüğü

C: Odunculuk

D: Uçuş Mühendisliği

CEVAP: C