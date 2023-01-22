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    • Televizyon
    • 22.01.2023 23:42
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    • 22.01.2023 23:43
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    TDK'ya göre deve yürekli kimler için kullanılan bir ifadedir?

    TDK'ya göre deve yürekli kimler için kullanılan bir ifadedir? sorusu arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Deve yürekli kimler için kullanılan bir ifadedir?

    TDK'ya göre deve yürekli kimler için kullanılan bir ifadedir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: TDK'ya göre deve yürekli kimler için kullanılan bir ifadedir?

    A: Çok inatçı kişiler

    B: Çok korkak kişiler

    C: Çok kindar kişiler

    D: Hafızası güçlü kişiler

    CEVAP: B

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