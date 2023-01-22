TDK'ya göre deve yürekli kimler için kullanılan bir ifadedir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Pazar akşamları ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: TDK'ya göre deve yürekli kimler için kullanılan bir ifadedir?

A: Çok inatçı kişiler

B: Çok korkak kişiler

C: Çok kindar kişiler

D: Hafızası güçlü kişiler

CEVAP: B